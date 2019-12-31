Путин и Токаев подтвердили настрой на продолжение активного диалога

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Выражено удовлетворение поступательным развитием отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана. Подтвержден взаимный настрой на продолжение активного диалога на высшем уровне", - говорится в сообщении.