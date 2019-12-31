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2019-12-31T13:24+0300
https://ria.ru/20191231/1563046022.html
Путин и Токаев подтвердили настрой на продолжение активного диалога
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РИА Новости

Путин и Токаев подтвердили настрой на продолжение активного диалога

13:21 31.12.2019 (обновлено: 13:24 31.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре подтвердили взаимный настрой на продолжение активного диалога на высшем уровне, сообщает пресс-служба президента РФ.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Выражено удовлетворение поступательным развитием отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана. Подтвержден взаимный настрой на продолжение активного диалога на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Также главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
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Новый год—2020Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинРоссияКазахстанПолитика
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