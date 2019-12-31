Глава Мордовии подарил пианино и ноутбук детям из многодетных семей

"Новогодняя мечта сбылась и у 15-летней Анжелики Исайкиной из Саранска – теперь у девочки есть ноутбук. В семье Исайкиных девять детей, четверо из них – школьники. Компьютер у детей есть, но он один на всех, поэтому при подготовке к урокам приходилось занимать очередь. Теперь, когда появился ноутбук, делать домашние задания детям будет намного проще", - говорится в сообщении.