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Новый год—2020
2019-12-31T13:20+0300
https://ria.ru/20191231/1563045993.html
Глава Мордовии подарил пианино и ноутбук детям из многодетных семей
https://cdn22.img.ria.ru/images/155968/02/1559680262_0:265:2983:1943_1036x0_80_0_0_4950bcf55a71dbbdcfef42c0e7776f61.jpg
РИА Новости

Глава Мордовии подарил пианино и ноутбук детям из многодетных семей

13:20 31.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкВладимир Волков
Владимир Волков
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Владимир Волков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков подарил пианино и ноутбук двум юным жителям региона в рамках акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона 26 декабря принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Желания ребят со всей России были написаны на карточках и развешаны на елках в Большом Кремлевском дворце в Москве. Волков снял с елки девять шаров с новогодними мечтами ребят из Мордовии. В понедельник 15-летний Максим Картыгин из села Капасово Атяшевского района получил в подарок от главы региона сенсорный телефон, а пятилетняя жительница Саранска Дарья Ионова – большую куклу.
"Новогодняя мечта сбылась и у 15-летней Анжелики Исайкиной из Саранска – теперь у девочки есть ноутбук. В семье Исайкиных девять детей, четверо из них – школьники. Компьютер у детей есть, но он один на всех, поэтому при подготовке к урокам приходилось занимать очередь. Теперь, когда появился ноутбук, делать домашние задания детям будет намного проще", - говорится в сообщении.
Десятилетней Любе Агаповой из многодетной семьи Волков подарил электронное пианино, чтобы девочка и ее младшие сестры могли учиться музыке.
Отмечается, что в ближайшее время подарки получат и другие участники акции "Елка желаний" из Мордовии.
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
30 декабря 2019, 20:34Новый год—2020
Глава Ингушетии исполнил четыре детских мечты с "Елки желаний"
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Новый год—2020Елка желанийВладимир Волков (политик)Республика МордовияОбщество
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