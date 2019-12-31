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2019-12-31T16:53+0300
https://ria.ru/20191231/1563045798.html
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
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РИА Новости

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

13:12 31.12.2019 (обновлено: 16:53 31.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе Киева.
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В пресс-релизе отмечается, что главы государств подчеркнули важность "пакетной" сделки по газу, которую накануне заключили Москва и Киев.
В Кремле указали, что переговоры были конструктивными, а их итог создает "благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".
Как подчеркнули в пресс-службе, оба президента позитивно оценили обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря. Отмечается, что это "способствует укреплению взаимного доверия" и соответствует договоренностям, которые достигли участники саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и высказались за развитие двусторонних отношений в 2020 году, заключили в Кремле.
В свою очередь, на странице офиса Зеленского в Facebook отметили, что президенты "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся на Украине".
Наряду с этим "стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время", отметили в Киеве.
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Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, кому из мировых лидеров Владимир Путин направил поздравления с Новым годом. Журналисты обратили внимание, что в их числе не оказалось президента Украины.
Комментируя эти публикации, представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что к опубликованной информации последуют обновления.
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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Мы один народ,страны соседнии,хоть что хотите делайте,но эти страны должны дружить,подчистят бандеровцев нациков,их там меньшинство,и будет всё нормально.
31 декабря 2019, 13:50
Андрей Сидоров
47540122
Тянет гаранта к его "братскому" народу.
31 декабря 2019, 13:14
Арсений Понфиленко
251344216
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