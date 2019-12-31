Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Как сообщили в пресс-службе Кремля , беседа состоялась по инициативе Киева.

В пресс-релизе отмечается, что главы государств подчеркнули важность "пакетной" сделки по газу, которую накануне заключили Москва и Киев.

В Кремле указали, что переговоры были конструктивными, а их итог создает "благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".

Как подчеркнули в пресс-службе, оба президента позитивно оценили обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря. Отмечается, что это "способствует укреплению взаимного доверия" и соответствует договоренностям, которые достигли участники саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и высказались за развитие двусторонних отношений в 2020 году, заключили в Кремле.

В свою очередь, на странице офиса Зеленского в Facebook отметили, что президенты "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся на Украине".

Наряду с этим "стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время", отметили в Киеве.

Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, кому из мировых лидеров Владимир Путин направил поздравления с Новым годом. Журналисты обратили внимание, что в их числе не оказалось президента Украины.