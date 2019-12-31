Каабак оценил идею "презумпции согласия" на посмертное донорство

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Законопроект о донорстве органов в нынешнем виде выглядит "невнятно" и не улучшит ситуацию с трансплантацией. Такое мнение выразил врач-трансплантолог из НМИЦ здоровья детей Михаил Каабак.
"Меня в этом законопроекте больше расстраивает нечеткое описание трансплантационных регистров: они содержат только отказы и не содержат согласия", — заявил врач радиостанции "Говорит Москва".
По его мнению, регистры волеизъявления позволят снять напряжение, которое сейчас есть в обществе. Люди, которые опасаются, что их убьют в больнице ради органов, смогут выразить несогласие на донорство, добавил врач.
Каабак также отметил архаичность системы с заявлением на имя главрача, так как в XXI веке такие вещи нужно делать дистанционно через электронные сервисы.
Комитет по охране здоровья Госдумы вместе с министерством здравоохранения и профессиональным сообществом разработал законопроект о презумпции согласия на донорство органов: их могут изъять в случае, если человек не написал отказ при жизни. Если человек не успел этого сделать, то несогласие с изъятием органов могут выразить родственники умершего в течение трех часов после смерти.
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