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Каабак оценил идею "презумпции согласия" на посмертное донорство
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РИА Новости

Каабак оценил идею "презумпции согласия" на посмертное донорство

13:14 31.12.2019 (обновлено: 13:29 31.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Каабак
Михаил Каабак
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Законопроект о донорстве органов в нынешнем виде выглядит "невнятно" и не улучшит ситуацию с трансплантацией. Такое мнение выразил врач-трансплантолог из НМИЦ здоровья детей Михаил Каабак.

"Меня в этом законопроекте больше расстраивает нечеткое описание трансплантационных регистров: они содержат только отказы и не содержат согласия", — заявил врач радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, регистры волеизъявления позволят снять напряжение, которое сейчас есть в обществе. Люди, которые опасаются, что их убьют в больнице ради органов, смогут выразить несогласие на донорство, добавил врач.
Каабак также отметил архаичность системы с заявлением на имя главрача, так как в XXI веке такие вещи нужно делать дистанционно через электронные сервисы.
Комитет по охране здоровья Госдумы вместе с министерством здравоохранения и профессиональным сообществом разработал законопроект о презумпции согласия на донорство органов: их могут изъять в случае, если человек не написал отказ при жизни. Если человек не успел этого сделать, то несогласие с изъятием органов могут выразить родственники умершего в течение трех часов после смерти.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
20 ноября 2019, 18:09
Скворцова рассказала, сколько детей нуждаются в трансплантации почек
9661430
Обсудить 6
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детейМихаил КаабакдонорствоМинистерство здравоохранения РФГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Нет. Нужна четко зафиксированная презумпция несогласия, потому что презумпция согласия как раз и приведет к убийствам ради органов.
31 декабря 2019, 13:54
Адам Ваксель
5300301
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