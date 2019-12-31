Каабак оценил идею "презумпции согласия" на посмертное донорство

"Меня в этом законопроекте больше расстраивает нечеткое описание трансплантационных регистров: они содержат только отказы и не содержат согласия", — заявил врач радиостанции "Говорит Москва" .

Каабак также отметил архаичность системы с заявлением на имя главрача, так как в XXI веке такие вещи нужно делать дистанционно через электронные сервисы.

Комитет по охране здоровья Госдумы вместе с министерством здравоохранения и профессиональным сообществом разработал законопроект о презумпции согласия на донорство органов: их могут изъять в случае, если человек не написал отказ при жизни. Если человек не успел этого сделать, то несогласие с изъятием органов могут выразить родственники умершего в течение трех часов после смерти.