В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки

"Этот случай был вчера. Случилось это, потому что в автобусе была сломана форточка", — сообщили РИА Новости в мэрии.

В пресс-службе краевого ГИБДД сообщили, что информации об инциденте нет.

Ранее сообщалось, что на территории Норильского промышленного района объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Норильска, в настоящее время по метеоусловиям задержаны рейсы на прилет и вылет в Красноярск, Москву и Новосибирск.