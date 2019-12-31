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2019-12-31T16:49+0300
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В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки
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РИА Новости

В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки

12:57 31.12.2019 (обновлено: 16:49 31.12.2019)
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© Telegram-канал "Жить в Норильске"Стоп-кадр видео, на котором показан салон автобуса с пассажирами припорошенными снегом в Норильске
Стоп-кадр видео, на котором показан салон автобуса с пассажирами припорошенными снегом в Норильске
© Telegram-канал "Жить в Норильске"
КРАСНОЯРСК, 31 дек — РИА Новости. Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
Ранее в группе "Новости Норильска" в социальной сети "ВКонтакте" было размещено видео, на котором показан салон автобуса с пассажирами, припорошенными снегом. На полу транспортного средства также лежит снег. Голос за кадром сообщил, что видео снимается в Норильске. Некоторые пользователи в своих комментариях отметили, что это стандартная ситуация.

"Этот случай был вчера. Случилось это, потому что в автобусе была сломана форточка", — сообщили РИА Новости в мэрии.

В пресс-службе краевого ГИБДД сообщили, что информации об инциденте нет.
Ранее сообщалось, что на территории Норильского промышленного района объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Норильска, в настоящее время по метеоусловиям задержаны рейсы на прилет и вылет в Красноярск, Москву и Новосибирск.
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