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Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Москву
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РИА Новости

Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Москву

12:57 31.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", вынужденно севшего в Екатеринбурге, вылетели в Москву резервным бортом, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово".
Борт вылетел в 14.41 (12.41 мск).
Во вторник при выполнении рейса Новосибирск – Москва на борту самолета сработал индикатор неисправности одного из двигателей, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Командир самолета развернулся в районе Нефтекамска и принял решение о вынужденной посадке в екатеринбургском "Кольцово". Самолет сел благополучно. На борту воздушного судна находились 109 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет.
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Уральские авиалинииПроисшествия
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