Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Американский сервис по продаже билетов Fandango назвал самые ожидаемые фильмы следующего года на основе опроса зрителей, . Американский сервис по продаже билетов Fandango назвал самые ожидаемые фильмы следующего года на основе опроса зрителей, сообщает Collider.

В результате выяснилось, что первой в списке долгожданных лент 2020 года стала "Чудо женщина 1984" в Галь Гадот в главной роли.

Следом за ней "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, "Вечные" от студии Marvel и экранизация диснеевского мультфильма "Мулан".

У всех вышеперечисленных фильмов режиссеры – женщины.