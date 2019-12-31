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Культура
2019-12-31T16:43+0300
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Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
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РИА Новости

Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

16:43 31.12.2019
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Американский сервис по продаже билетов Fandango назвал самые ожидаемые фильмы следующего года на основе опроса зрителей, сообщает Collider.
В результате выяснилось, что первой в списке долгожданных лент 2020 года стала "Чудо женщина 1984" в Галь Гадот в главной роли.
Следом за ней "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, "Вечные" от студии Marvel и экранизация диснеевского мультфильма "Мулан".
У всех вышеперечисленных фильмов режиссеры – женщины.
Замыкают десятку: последний фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", "Тихое место 2", "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", "На высоте", "Душа" от студии Pixar и "Форсаж 9".
Кадр из фильма Джокер
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КультураКино и сериалыНовости культурыГаль ГадотСкарлетт ЙоханссонДжеймс Бонд
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