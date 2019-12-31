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В Кремле опровергли данные о переносе даты послания Путина Федсобранию
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РИА Новости

В Кремле опровергли данные о переносе даты послания Путина Федсобранию

12:29 31.12.2019 (обновлено: 12:38 31.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Кремле назвали спекуляциями публикации о якобы изначально назначенной дате послания президента Путина Федеральному собранию на март и дальнейшем переносе на январь.
Ранее в Сети появились сообщения, что послание должно было пройти в марте, но было перенесено на 15 января, а в администрации президента сотрудники в связи с этим вынуждены были отменить отпуска.

"Спекуляции", - заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе Песков сообщил журналистам, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января, и отметил, что "предметная работа над содержанием только начинается".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
23 декабря 2019, 15:07
Политолог назвал возможные темы послания Путина Федеральному собранию
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