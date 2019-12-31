В Кремле опровергли данные о переносе даты послания Путина Федсобранию

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Кремле назвали спекуляциями публикации о якобы изначально назначенной дате послания президента Путина Федеральному собранию на март и дальнейшем переносе на январь.
Ранее в Сети появились сообщения, что послание должно было пройти в марте, но было перенесено на 15 января, а в администрации президента сотрудники в связи с этим вынуждены были отменить отпуска.
На прошлой неделе Песков сообщил журналистам, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января, и отметил, что "предметная работа над содержанием только начинается".
23 декабря 2019, 15:07Политолог назвал возможные темы послания Путина Федеральному собранию