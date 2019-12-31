Звезда "Шазама" сыграет в фильме об узниках Гуантанамо

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Закари Ливай, известный по фильму "Шазам", присоединился к актерскому составу фильма "Узник 760" о тюрьме Гуантанамо, сообщает THR.
Ливай сыграет в проекте старого друга прокурора – федерального агента по имени Нил Бакленд.
Помимо него в ленте принимают участие Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер, Шейлин Вудли и Тахар Рахим.
Режиссер картины по бестселлеру Мохаммеда ульд Слахи "Дневник Гуантанамо" - Кевин Макдональд. Съемки уже идут в Южной Африке.
Мохаммеда ульд Слахи много лет держали в тюрьме без суда и следствия. В книге он рассказывает о своей борьбе за выживание в Гуантанамо.
6 ноября 2019, 02:41КультураДжоди Фостер присоединится к Бенедикту Камбербэтчу в драме о Гуантанамо