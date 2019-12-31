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Культура
2019-12-31T13:28+0300
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Звезда "Шазама" сыграет в фильме об узниках Гуантанамо
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РИА Новости

Звезда "Шазама" сыграет в фильме об узниках Гуантанамо

13:28 31.12.2019
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© Предоставлено "КАРО Премьер"Кадр из фильма "Шазам!"
Кадр из фильма Шазам!
© Предоставлено "КАРО Премьер"
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Закари Ливай, известный по фильму "Шазам", присоединился к актерскому составу фильма "Узник 760" о тюрьме Гуантанамо, сообщает THR.
Ливай сыграет в проекте старого друга прокурора – федерального агента по имени Нил Бакленд.
Помимо него в ленте принимают участие Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер, Шейлин Вудли и Тахар Рахим.
Режиссер картины по бестселлеру Мохаммеда ульд Слахи "Дневник Гуантанамо" - Кевин Макдональд. Съемки уже идут в Южной Африке.
Мохаммеда ульд Слахи много лет держали в тюрьме без суда и следствия. В книге он рассказывает о своей борьбе за выживание в Гуантанамо.
Джоди Фостер
6 ноября 2019, 02:41Культура
Джоди Фостер присоединится к Бенедикту Камбербэтчу в драме о Гуантанамо
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КультураНовости культурыБенедикт КамбербэтчТюрьма в ГуантанамоДжоди Фостер
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