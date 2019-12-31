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"Я ухожу". 20 лет назад Ельцин заявил об отставке
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РИА Новости
"Я ухожу". 20 лет назад Ельцин заявил об отставке
В этот день, 31 декабря 1999 года, глава государства Борис Ельцин выступил с обращением к россиянам. И хотя оно начиналось как традиционное новогоднее поздравление, запомнилось большинству словами "Я ухожу".
2019-12-31T12:25+0300
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PT2M31S

"Я ухожу". 20 лет назад Ельцин заявил об отставке

12:25 31.12.2019
1450
В этот день, 31 декабря 1999 года, глава государства Борис Ельцин выступил с обращением к россиянам. И хотя оно начиналось как традиционное новогоднее поздравление, запомнилось большинству словами "Я ухожу".
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Владимир ПутинБорис ЕльцинРоссияВидеоОбщество
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