Эксперт назвал изменения в работе WhatsApp "плохой историей"

"Для пользователей это плохая история, потому что люди не понимают, для чего им нужно покупать новые модели телефонов… <…> В любом случае все заинтересованы в WhatsApp, потому что там сидит большая часть пользователей России".
Для продолжения работы приложения необходимо устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее, сообщается на странице поддержки сайта программы.
WhatsApp — один из наиболее популярных в мире мессенджеров. По информации на февраль прошлого года, этой программой для обмена сообщениями пользовались более полутора миллиардов человек.
27 декабря 2019, 16:24В WhatsApp появятся "исчезающие сообщения"