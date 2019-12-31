Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T12:21+0300
https://ria.ru/20191231/1563044291.html
Эксперт назвал изменения в работе WhatsApp "плохой историей"
https://cdn21.img.ria.ru/images/150816/08/1508160826_0:399:2932:2048_1036x0_80_0_0_d195cbb7c82dc84e20a6a96900be0237.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал изменения в работе WhatsApp "плохой историей"

12:21 31.12.2019
13408
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с RT заявил, что после отключения WhatsApp от устройств с устаревшими операционными системами пользователи будут вынуждены поменять смартфон.
"Для пользователей это плохая история, потому что люди не понимают, для чего им нужно покупать новые модели телефонов… <…> В любом случае все заинтересованы в WhatsApp, потому что там сидит большая часть пользователей России".
Владимир Зыков
Ранее стало известно, что с первого февраля 2020 года WhatsApp станет недоступен на устройствах с Android 2.3.7, iOS 8 и более ранними версиями. Так, владельцы этих гаджетов больше не смогут создавать новые аккаунты или повторно подтверждать существующие.
Для продолжения работы приложения необходимо устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее, сообщается на странице поддержки сайта программы.
WhatsApp — один из наиболее популярных в мире мессенджеров. По информации на февраль прошлого года, этой программой для обмена сообщениями пользовались более полутора миллиардов человек.
Мессенджер WhatsApp
27 декабря 2019, 16:24
В WhatsApp появятся "исчезающие сообщения"
824531187
Обсудить 6
МессенджерыWhatsApp Inc.Google AndroidApple iOSFacebook, Inc.ТехнологииВ мире
Популярные комментарии
Выход- пользоваться другимии месенждерами, Вайбер, Телеграмм и другими.
31 декабря 2019, 12:33
АОАлександр Орлов
1621012
Рекомендуем
Мессенджер WhatsApp
WhatsApp прекратит работу на ряде устройств
Пресс-центр Sputnik Эстония
В ООН отреагировали на ситуацию со Sputnik Эстония
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Пресс-центр Sputnik Эстония
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Джорджетт Мосбахер
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Автомобиль полиции Майами
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Кордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где произошли столкновения оппозиции и сотрудников милиции
Экс-бойцы "Беркута" рассказали, кто виновен в гибели людей на Майдане
Актриса Шэрон Стоун на красной дорожке Каннского кинофестиваля перед показом фильма Chacun son cinema во Франции. 20 мая 2007 года
Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали на сайте знакомств
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Линии электропередачи во Львовской области
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
США "положили ноги на стол" мировой политики, заявила Захарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
Лента новостейМолния