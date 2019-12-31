Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T11:55+0300
https://ria.ru/20191231/1563043676.html
В Екатеринбурге внепланово сел самолет S7 из-за непогоды в Перми
https://cdn22.img.ria.ru/images/155118/01/1551180151_0:320:2866:1932_1036x0_80_0_0_e30c7b17b4382b78a3e590ea09875501.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге внепланово сел самолет S7 из-за непогоды в Перми

11:55 31.12.2019
1034
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет S7
Самолет S7
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Самолет S7 . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек - РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет авиакомпании S7 внепланово сел в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий в Перми, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе аэровокзала.
"Рейс S7-1155 Москва - Пермь прибыл в аэропорт Екатеринбурга из-за сложных метеоусловий в аэропорту прибытия", - сказали в пресс-службе.
Ранее в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий в Перми совершили посадку еще два рейса - авиакомпании "Аэрофлот" SU-1200 Москва - Пермь и авиакомпании Azur Air ZF-5928 Гоа - Пермь.
200203
Обсудить 0
S7 AirlinesЕкатеринбургПермьПроисшествия
Рекомендуем
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В России ограничат максимальный размер кредитного долга
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Названы наиболее разбогатевшие российские миллиардеры
Здание Федеральной антимонопольной службы России
ФАС возбудила дело против Booking за требование лучшей цены от отелей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
США "положили ноги на стол" мировой политики, заявила Захарова
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar в аэропорту Владивостока
Правительство планирует создать авиакомпанию на Дальнем Востоке
Статуя Фемиды в суде
Суд в Тюмени признал банкротом Антипинский НПЗ
Президент России Владимир Путин (в центре) и первый Президент РФ Борис Ельцин (слева) на Красной площади на праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
"Мы и в сортире их замочим". Как Россия входила в новое тысячелетие
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Линии электропередачи во Львовской области
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Российские солдаты во время боев с чеченскими повстанцами в Старопромысловском районе Грозного 21 января 2000 года
Расплата за 1994-й. Как брали Грозный во вторую чеченскую
Жители Пекина в медицинских масках
В Китае распространяется неизвестная пневмония
Певица Наргиз Закирова
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Автомобиль полиции Майами
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
Лента новостейМолния