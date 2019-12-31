В Екатеринбурге внепланово сел самолет S7 из-за непогоды в Перми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек - РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет авиакомпании S7 внепланово сел в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий в Перми, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе аэровокзала.
"Рейс S7-1155 Москва - Пермь прибыл в аэропорт Екатеринбурга из-за сложных метеоусловий в аэропорту прибытия", - сказали в пресс-службе.
Ранее в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий в Перми совершили посадку еще два рейса - авиакомпании "Аэрофлот" SU-1200 Москва - Пермь и авиакомпании Azur Air ZF-5928 Гоа - Пермь.