Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"

"США хотят определять, с кем мы можем вести торговлю, а с кем нет. Мы не должны принимать это. Мы не 51-й штат США", - заявил Шредер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung , опубликованном во вторник.

Он добавил, что считает санкции США против "Северного потока — 2" "своевольными", а также вмешательством во внутренние дела ФРГ, каких он "не наблюдал с момента воссоединения". Действия США направлены не только против торговых отношений с Россией, но и с Китаем и Ираном, считает экс-канцлер.