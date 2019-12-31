Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T11:53+0300
https://ria.ru/20191231/1563043631.html
Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155535/35/1555353555_0:233:3086:1968_1036x0_80_0_0_16aca54fabef1e35423cf05952e9a325.jpg
РИА Новости

Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"

11:53 31.12.2019
27559
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерхард Шредер
Герхард Шредер
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Герхард Шредер. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas. практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока — 2".
Денежный дождь
30 декабря 2019, 08:00
Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты

"США хотят определять, с кем мы можем вести торговлю, а с кем нет. Мы не должны принимать это. Мы не 51-й штат США", - заявил Шредер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном во вторник.

Он добавил, что считает санкции США против "Северного потока — 2" "своевольными", а также вмешательством во внутренние дела ФРГ, каких он "не наблюдал с момента воссоединения". Действия США направлены не только против торговых отношений с Россией, но и с Китаем и Ираном, считает экс-канцлер.
"Разве мы принимаем в бундестаге санкции против США в рамках закона о поддержке прав человека на американо-мексиканской границе? Причины для этого нашлись бы", - заявил Шредер.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
227202111
Обсудить 19
Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампГерхард ШредерСШАЭкономика
Популярные комментарии
Ииии?! Заявил... И что дальше?!))
31 декабря 2019, 13:19
Talalajjjkin CerqeyBrauzzer
36240003
Рекомендуем
Джорджетт Мосбахер
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
США "положили ноги на стол" мировой политики, заявила Захарова
Строительство трубопровода Северный поток - 2
"Северный поток — 2" хоть с опозданием, но запустят, заявил Песков
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог
Эксперт оценил статью Forbes о санкциях против "Северного потока — 2"
Алексей Гончарук
Премьер Украины прокомментировал подписание контракта о транзите газа
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Протестующие подожгли стену посольства США в Багдаде в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019
Протестующие в Багдаде подожгли вход в посольство США в Ираке
Пресс-центр Sputnik Эстония
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после
Джорджетт Мосбахер
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 21 ноября 2018
Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
Лента новостейМолния