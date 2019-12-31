Экс-генсек ЛАГ: благодаря Путину был создан новый мировой баланс сил

КАИР, 31 дек - РИА Новости. Деятельность Владимира Путина на посту президента России способствовала отходу от старой международной системы и созданию нового мирового баланса, рассказал для проекта РИА Новости, который посвящен 20-летию Путина во главе страны, бывший глава МИД Египта и экс-генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Амр Муса.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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По словам Мусы, являющегося в настоящий момент председателем Коллегии мудрецов Африканского союза, "Россия под руководством Путина смогла разрешить многие свои проблемы и вернуть страну на важное место в международной политике, место великой державы, у которой есть свои интересы, понятная и продуманная политика".
"Поэтому эпоха президента Путина, которой сегодня исполняется 20 лет, важна для России - в плане ее возврата к своей видной позиции в мировых делах, а также созданию в новом виде мирового баланса сил, отличающегося от сложившейся в период холодной войны международной системы", - сказал Амр Муса.
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