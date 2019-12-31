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Владимир Путин во время церемонии инаугурации
Владимир Путин. 20
2019-12-31T11:46+0300
https://ria.ru/20191231/1563043475.html
Экс-генсек ЛАГ: благодаря Путину был создан новый мировой баланс сил
https://cdn25.img.ria.ru/images/15821/45/158214567_0:488:2804:2065_1036x0_80_0_0_3670af8dc4bcb1fa3ef29d428a582145.jpg
РИА Новости

Экс-генсек ЛАГ: благодаря Путину был создан новый мировой баланс сил

11:46 31.12.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Амр Муса
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Амр Муса
© POOL
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Амр Муса. Архивное фото
КАИР, 31 дек - РИА Новости. Деятельность Владимира Путина на посту президента России способствовала отходу от старой международной системы и созданию нового мирового баланса, рассказал для проекта РИА Новости, который посвящен 20-летию Путина во главе страны, бывший глава МИД Египта и экс-генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Амр Муса.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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30 декабря 2019, 13:05Владимир Путин. 20
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По словам Мусы, являющегося в настоящий момент председателем Коллегии мудрецов Африканского союза, "Россия под руководством Путина смогла разрешить многие свои проблемы и вернуть страну на важное место в международной политике, место великой державы, у которой есть свои интересы, понятная и продуманная политика".
"Поэтому эпоха президента Путина, которой сегодня исполняется 20 лет, важна для России - в плане ее возврата к своей видной позиции в мировых делах, а также созданию в новом виде мирового баланса сил, отличающегося от сложившейся в период холодной войны международной системы", - сказал Амр Муса.
Президент РФ Владимир Путин
30 декабря 2019, 11:20Владимир Путин. 20
Эксперты рассказали, как Путин за 20 лет изменил роль России в мире
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Владимир Путин. 20Лига арабских государствАмр МусаВладимир ПутинРоссияПолитика
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