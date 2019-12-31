Экс-генсек ЛАГ: благодаря Путину был создан новый мировой баланс сил

"Поэтому эпоха президента Путина, которой сегодня исполняется 20 лет, важна для России - в плане ее возврата к своей видной позиции в мировых делах, а также созданию в новом виде мирового баланса сил, отличающегося от сложившейся в период холодной войны международной системы", - сказал Амр Муса.