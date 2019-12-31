На Ставрополье осудили студента, напавшего с кислотой на трех девушек

ПЯТИГОРСК, 31 дек - РИА Новости. Суд на Суд на Ставрополье приговорил к пяти годам колонии студента колледжа, который напал с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года в Ставропольском крае, сообщает Буденновский городской суд.

Ранее СК РФ сообщал, в сентябре 2018 года был задержан 19-летний житель Буденновска , студент медицинского колледжа, которого подозревают в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года. Отмечалось, что полиция проверила почти тысячу ранее судимых и освободившихся из колонии, прежде чем задержать обвиняемого, также для проверки на причастность к преступлениям были отобраны образцы ДНК у более чем двух тысяч человек.

"По совокупности преступлений, окончательно Чапарову Ш.М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе судебного заседания подсудимый свою вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, однако его виновность полностью подтвердилась показаниями потерпевших и их законных представителей, показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

"При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, и отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание", - отмечает пресс-служба.