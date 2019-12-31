В новой серии "Возвращения в Простоквашино" герои отмечают корпоратив

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новогоднюю серию "Возвращения в Простоквашино" посвятили корпоративу в легендарной деревне, она опубликована на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщает пресс-служба студии.
Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал.
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"Новый год — время не только считать литры молока, которые удалось надоить за год, но и день, когда можно отпраздновать успехи. Преодолевая годовую усталость, герои популярного мультсериала устраивают новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном. В серии зритель услышит композицию "Кто там?", которую новая героиня — няня Маргарита Егоровна исполнит совместно с Галчонком", — говорится в описании серии.
Новогодний эпизод стал 25-м по счету. Его режиссером выступила лауреат Суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова. Всего в первом сезоне мультсериала запланировано 30 серий.