В новой серии "Возвращения в Простоквашино" герои отмечают корпоратив

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал.

"Новый год — время не только считать литры молока, которые удалось надоить за год, но и день, когда можно отпраздновать успехи. Преодолевая годовую усталость, герои популярного мультсериала устраивают новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном. В серии зритель услышит композицию "Кто там?", которую новая героиня — няня Маргарита Егоровна исполнит совместно с Галчонком", — говорится в описании серии.