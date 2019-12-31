В Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с двумя иномарками

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Хендай" не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "Киа". В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров "Хендай", в том числе 12-летний мальчик и 17-летняя девушка. В медицинское учреждение для установления характера травм и степени тяжести доставлены четверо пассажиров "Киа", - добавили в пресс-службе.