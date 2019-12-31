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В Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с двумя иномарками
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РИА Новости

В Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с двумя иномарками

11:25 31.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобили "скорой помощи". Архивное фото
КЕМЕРОВО, 31 дек – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в ДТП на кузбасской трассе, еще четверо участников аварии получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

"Авария произошла около 12.00 на 354 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" на территории Ижморского района Кемеровской области. Здесь столкнулись автомобили "Киа Спортейдж" и "Хендай Елантра", – говорится в сообщении.

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На место аварии выехали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Ижморскому району.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Хендай" не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "Киа". В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров "Хендай", в том числе 12-летний мальчик и 17-летняя девушка. В медицинское учреждение для установления характера травм и степени тяжести доставлены четверо пассажиров "Киа", - добавили в пресс-службе.
В свою очередь в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области сообщили, что четверо пострадавших, из которых трое несовершеннолетних, транспортируются в городскую больницу города Березовского.
"Пострадавшая женщина находится в крайне тяжёлом состоянии, идёт операция, за ее жизнь борются врачи", - уточнили в пресс-службе Центра медицины катастроф.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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