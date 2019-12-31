В Москве четырех человек спасли из горящей квартиры

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Двух детей и двух взрослых осматривают врачи после пожара в квартире 12-этажного жилого дома на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"После ликвидации пожара в квартире на седьмом этаже жилого дома на улице Гольяновская медикам переданы четверо спасенных, включая двух детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 10.48 пожар был ликвидирован. Обстоятельства возгорания выясняются.
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