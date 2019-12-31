Российский эксперт: Китай остается локомотивом роста мировой экономики

МОСКВА, 31 дек - " Проект "Россия-Китай: Главное . На фоне слабого роста мировой экономики Китай сохраняет за собой позицию локомотива глобального развития. Об этом в интервью Международному радио Китая заявил президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Для Китая 2019 год был непростым: тяжело шли китайско-американские торговые переговоры, однако внутренние рынки в целом демонстрировали стабильный рост. В первые три квартала 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2% в годовом исчислении примерно до 70 триллиона юаней. По показателю роста Китай лидирует среди главных глобальных экономик.

"Мы знаем, что китайская экономика в последние два года развивалась фактически несмотря на китайско-американские торговые споры. На этом фоне темпы 6,2% – это очень здорово! Эти темпы остаются на сегодняшний день самыми высокими для других стран. Всё говорит о том, что Китай сохраняет за собой позицию локомотива мировой экономики", - отметил Санакоев.

Китай 30 июня этого года выпустил обновленный "негатив-лист" по допуску иностранных инвестиций на отечественный рынок, расширив доступ инокапитала на свои рынки.

"КНР проводит очень ясную инвестиционную политику все сорок лет реформ. Смысл заключается в том, что Китай приветствует иностранных инвесторов, создавая условия для иностранного капитала", - констатировал Санакоев.

Кроме того, он отметил, что под руководством Компартии Китая китайский народ обязательно осуществит свои намеченные цели.