Российский эксперт: Китай остается локомотивом роста мировой экономики

МОСКВА, 31 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На фоне слабого роста мировой экономики Китай сохраняет за собой позицию локомотива глобального развития. Об этом в интервью Международному радио Китая заявил президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Для Китая 2019 год был непростым: тяжело шли китайско-американские торговые переговоры, однако внутренние рынки в целом демонстрировали стабильный рост. В первые три квартала 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2% в годовом исчислении примерно до 70 триллиона юаней. По показателю роста Китай лидирует среди главных глобальных экономик.
"Мы знаем, что китайская экономика в последние два года развивалась фактически несмотря на китайско-американские торговые споры. На этом фоне темпы 6,2% – это очень здорово! Эти темпы остаются на сегодняшний день самыми высокими для других стран. Всё говорит о том, что Китай сохраняет за собой позицию локомотива мировой экономики", - отметил Санакоев.
Китай 30 июня этого года выпустил обновленный "негатив-лист" по допуску иностранных инвестиций на отечественный рынок, расширив доступ инокапитала на свои рынки.
"КНР проводит очень ясную инвестиционную политику все сорок лет реформ. Смысл заключается в том, что Китай приветствует иностранных инвесторов, создавая условия для иностранного капитала", - констатировал Санакоев.
Кроме того, он отметил, что под руководством Компартии Китая китайский народ обязательно осуществит свои намеченные цели.
"У меня нет ни малейших сомнений по таким вопросам, как китайские планы по ликвидации бедности, построению среднезажиточного общества, построению прекрасного Китая, реализации экологической программы к 2035 году. Это все рубежные ориентиры – важный мотив для всего китайского народа, который вместе идет к поставленным задачам", - сказал российский эксперт.