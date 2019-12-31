Источник: экс-глава Nissan Гон покинул Японию и вернулся в Ливан

БЕЙРУТ, 31 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон находится в Ливане и уже встретился с президентом республики Мишелем Ауном, рассказал РИА Новости источник в МИД Ливана.
"Он приехал. У меня нет деталей. Но на днях он вернулся, встретился с президентом республики", - рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Гон покинул Японию, несмотря на домашний арест, и находится в Ливане (у него гражданство Франции, Бразилии и Ливана). Сам Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования".