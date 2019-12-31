Эксперт оценил статью Forbes о санкциях против "Северного потока — 2"

Он напомнил, что швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу после писем американских сенаторов.

При этом в глобальном смысле санкции со стороны США не нанесли фатального ущерба России, а Москва способна достроить газопровод своими силами.

"Потому что мы вполне способны завершить строительство "Северного потока — 2" своими силами. Это займет какое-то время. Но в любом случае, что мы завершим строительство уже в следующем году и направим по нему часть газа в Европу". Богдан Безпалько

Ранее журналист Кеннет Рапоза в статье для Forbes выразил уверенность, что "слишком слабые и слишком запоздалые" санкции против "Северного потока – 2" не помешают его строительству. Он также назвал "Северный поток — 2" пощечиной для Украины".

По его словам, когда Украина вернется на энергетический рынок в качестве транзитера газа, Вашингтон лишится одного из аргументов против импорта российского газа, и тогда им труднее будет продвигать поставки своего сжиженного природного газа в Европе.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".