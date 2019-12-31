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Эксперт оценил статью Forbes о санкциях против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Эксперт оценил статью Forbes о санкциях против "Северного потока — 2"

10:49 31.12.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинБогдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог
© РИА Новости / Александр Натрускин
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Политолог Богдан Безпалько в разговоре с РЕН ТВ заявил, что с мнением журналиста американского издания Forbes, согласно которому США опоздали с санкциями против "Северного потока — 2" на год, можно частично согласиться.
Он напомнил, что швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу после писем американских сенаторов.
При этом в глобальном смысле санкции со стороны США не нанесли фатального ущерба России, а Москва способна достроить газопровод своими силами.
"Потому что мы вполне способны завершить строительство "Северного потока — 2" своими силами. Это займет какое-то время. Но в любом случае, что мы завершим строительство уже в следующем году и направим по нему часть газа в Европу".
Богдан Безпалько
Ранее журналист Кеннет Рапоза в статье для Forbes выразил уверенность, что "слишком слабые и слишком запоздалые" санкции против "Северного потока – 2" не помешают его строительству. Он также назвал "Северный поток — 2" пощечиной для Украины".
По его словам, когда Украина вернется на энергетический рынок в качестве транзитера газа, Вашингтон лишится одного из аргументов против импорта российского газа, и тогда им труднее будет продвигать поставки своего сжиженного природного газа в Европе.
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Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Позднее в Госдепе США пояснили, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января следующего года.
Северный поток — 2
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"Северный поток — 2"
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AllseasСеверный поток — 2The ForbesРоссияСШАВ миреЭкономика
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