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Владимир Путин во время церемонии инаугурации
Владимир Путин. 20
2019-12-31T10:44+0300
https://ria.ru/20191231/1563041734.html
Кьеза назвал Путина самым трезвым аналитиком мировых событий
https://cdn24.img.ria.ru/images/153244/11/1532441141_0:0:5184:2916_1036x0_80_0_0_db0e3a729b38d18b7e77ac50e6d8cada.jpg
РИА Новости

Кьеза назвал Путина самым трезвым аналитиком мировых событий

10:44 31.12.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинИтальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
© РИА Новости / Александр Натрускин
Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину многие годы приходится иметь дело с недоговороспособными руководителями Запада, которые питают иллюзии, что могут управлять миром, как в прошлом, российский лидер в этой ситуации проявляет способность отстаивать интересы не только своей страны, но и всей международной системы, считает известный общественный деятель, экс-депутат ЕП Джульетто Кьеза.
РИА Новости подготовило проект, посвященный 20-летию Владимира Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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Кьеза свыше 20 лет проработал в Москве собкором итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году был избран депутатом Европарламента, работал в ряде других парламентских комиссий, был членом делегации от парламентской комиссии ЕС-Россия. В 2010 году основал в Италии общественно-политическое движение "Альтернатива".
Кьеза рассказал РИА Новости, что участвовал во встречах с российским президентом "во время политических бесед", но "это не было личное знакомство".
"Тем не менее, я могу дать оценку, самую короткую, если хотите: мы все еще живем в мире, потому что есть он", - сказал собеседник агентства, пояснив свою точку зрения тем, что российский лидер - самый трезвый аналитик всего, что происходит в мире.
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"Все эти годы он знает, с кем имеет дело, а люди, которые были с другой стороны, не слишком разумные. Поэтому требовалось большое терпение, изящность. И он ответил очень своевременно, имея в виду интересы не только российского народа, но, я бы сказал, и мира, потому что ситуация такова, что в опасности целый мир", - сказал Кьеза на полях Европейского русского форума в ЕП.
"Я воспринимаю его, как умного человека. Поэтому, когда он говорит, я смотрю и слушаю его очень внимательно, пытаюсь интерпретировать", - добавляет итальянский журналист.
Например, "когда вы говорите "наши партнеры", это, наверное, такая шутка", но внутри знаете, что "они не партнеры, а противники", отметил Кьеза.
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Отвечая на вопрос, возможно ли в перспективе нормализация отношений между РФ и Западом, Кьеза высказывает скептицизм.
"Нет, нет никаких перспектив, с этими руководителями Запада договориться нельзя. Потому что они опасные, не все, конечно, но те, что имеют рычаги, чтобы принимать роковые решения. Они в основном думают, что могут управлять миром, как они это делали в течение 20-го века, а уже невозможно", - пояснил он свою точку зрения.
По его словам, такое поведение "лишено разума", потому что это "протест против реальности".
"А реальность такова, что история говорит очень ясные вещи, она сурово наказывает тех, кто питается иллюзиями. А западные руководители - именно такие люди, которые рассматривают ситуацию вне реальности, питают иллюзии и создают очень опасные ситуации для всех", - заключил Кьеза.
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Владимир Путин. 20Джульетто КьезаВладимир ПутинРоссияИталияПолитика
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