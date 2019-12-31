Кьеза назвал Путина самым трезвым аналитиком мировых событий

БРЮССЕЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Президенту РФ Президенту РФ Владимиру Путину многие годы приходится иметь дело с недоговороспособными руководителями Запада, которые питают иллюзии, что могут управлять миром, как в прошлом, российский лидер в этой ситуации проявляет способность отстаивать интересы не только своей страны, но и всей международной системы, считает известный общественный деятель, экс-депутат ЕП Джульетто Кьеза

РИА Новости подготовило проект, посвященный 20-летию Владимира Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

Кьеза свыше 20 лет проработал в Москве собкором итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году был избран депутатом Европарламента, работал в ряде других парламентских комиссий, был членом делегации от парламентской комиссии ЕС-Россия. В 2010 году основал в Италии общественно-политическое движение "Альтернатива".

Кьеза рассказал РИА Новости, что участвовал во встречах с российским президентом "во время политических бесед", но "это не было личное знакомство".

"Тем не менее, я могу дать оценку, самую короткую, если хотите: мы все еще живем в мире, потому что есть он", - сказал собеседник агентства, пояснив свою точку зрения тем, что российский лидер - самый трезвый аналитик всего, что происходит в мире.

"Все эти годы он знает, с кем имеет дело, а люди, которые были с другой стороны, не слишком разумные. Поэтому требовалось большое терпение, изящность. И он ответил очень своевременно, имея в виду интересы не только российского народа, но, я бы сказал, и мира, потому что ситуация такова, что в опасности целый мир", - сказал Кьеза на полях Европейского русского форума в ЕП.

"Я воспринимаю его, как умного человека. Поэтому, когда он говорит, я смотрю и слушаю его очень внимательно, пытаюсь интерпретировать", - добавляет итальянский журналист.

Например, "когда вы говорите "наши партнеры", это, наверное, такая шутка", но внутри знаете, что "они не партнеры, а противники", отметил Кьеза.

Отвечая на вопрос, возможно ли в перспективе нормализация отношений между РФ и Западом, Кьеза высказывает скептицизм.

"Нет, нет никаких перспектив, с этими руководителями Запада договориться нельзя. Потому что они опасные, не все, конечно, но те, что имеют рычаги, чтобы принимать роковые решения. Они в основном думают, что могут управлять миром, как они это делали в течение 20-го века, а уже невозможно", - пояснил он свою точку зрения.

По его словам, такое поведение "лишено разума", потому что это "протест против реальности".