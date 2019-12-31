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WhatsApp прекратит работу на ряде устройств
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РИА Новости

WhatsApp прекратит работу на ряде устройств

10:42 31.12.2019 (обновлено: 13:13 31.12.2019)
59329
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Месседжер WhatsApp с 1 февраля 2020 года перестанет работать на гаджетах со старыми версиями операционных систем.
Об этом сообщается на странице поддержки сайта программы.
Для работы приложения необходимо устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.
Если на девайсах установлены старые версии программного обеспечения, то пользователи WhatsApp не смогут больше регистрироваться в приложении и использовать текущую учетную запись.
На сайте отмечается, что так как компания не ведет разработку для старых оперативных систем, то некоторые функции приложения могут перестать работать в любое время.
В сообщении также говорится, что 31 декабря пользователи Windows Phone также потеряли возможность использовать мессенджер.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
17 октября 2019, 10:15Сказано в эфире
Пранкер Вован рассказал об уязвимости мессенджера TelegramTelegram стал удобной платформой для записи компрометирующих разговоров с политиками из-за возможности установить мессенджер на компьютер. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал известный пранкер Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов).
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WindowsWhatsApp Inc.Весь мирGoogle AndroidApple iOSТехнологии
Популярные комментарии
Да и хрен на него!!!
31 декабря 2019, 12:38
Виктор Абрамов
730000
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