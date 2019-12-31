WhatsApp прекратит работу на ряде устройств

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Месседжер WhatsApp с 1 февраля 2020 года перестанет работать на гаджетах со старыми версиями операционных систем.
Об этом сообщается на странице поддержки сайта программы.
Если на девайсах установлены старые версии программного обеспечения, то пользователи WhatsApp не смогут больше регистрироваться в приложении и использовать текущую учетную запись.
На сайте отмечается, что так как компания не ведет разработку для старых оперативных систем, то некоторые функции приложения могут перестать работать в любое время.
В сообщении также говорится, что 31 декабря пользователи Windows Phone также потеряли возможность использовать мессенджер.
17 октября 2019, 10:15Сказано в эфиреПранкер Вован рассказал об уязвимости мессенджера TelegramTelegram стал удобной платформой для записи компрометирующих разговоров с политиками из-за возможности установить мессенджер на компьютер. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал известный пранкер Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов).