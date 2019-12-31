WhatsApp прекратит работу на ряде устройств

Пранкер Вован рассказал об уязвимости мессенджера Telegram Telegram стал удобной платформой для записи компрометирующих разговоров с политиками из-за возможности установить мессенджер на компьютер. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал известный пранкер Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов).