Свердловская область увеличила экспорт пива в Китай

За несколько месяцев уходящего года поставки продовольствия (в большей степени большая птица и мясо) из Свердловской области в китайские провинции увеличились почти в 2 раза и достигли объема в 730 тысяч долларов.

"Мы решили, что будем выходить на рынок Китая с полным ассортиментом, в том числе и с крафтовым пивом. Когда мы заключили контракт, то продали все, что было. Мы пришли к выводу, что нам нужны инвестиции, измеряемые десятками миллионов", – заявил управляющий директор предприятия "Тагильское пиво" Андрей Пешкин.

Пивоварам с 2020 года будут компенсировать транспортные расходы за счет федерального бюджета. Также, по данным экспертов, особый интерес у жителей Китая вызывает екатеринбургский пломбир. Напомним, продукцию третьего хладокомбината презентовали в рамках Китайско-Российского ЭКСПО в Харбине. Там же свой товар представили птицефабрики и молочные заводы, работающие на территории Свердловской области.