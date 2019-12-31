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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-31T10:42+0300
https://ria.ru/20191231/1563041645.html
Свердловская область увеличила экспорт пива в Китай
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РИА Новости

Свердловская область увеличила экспорт пива в Китай

10:42 31.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТоварные поезда
Товарные поезда
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". При этом экспорт пива в Китай вырос почти в семь раз, сообщило ведомство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.
За несколько месяцев уходящего года поставки продовольствия (в большей степени большая птица и мясо) из Свердловской области в китайские провинции увеличились почти в 2 раза и достигли объема в 730 тысяч долларов.
"Мы решили, что будем выходить на рынок Китая с полным ассортиментом, в том числе и с крафтовым пивом. Когда мы заключили контракт, то продали все, что было. Мы пришли к выводу, что нам нужны инвестиции, измеряемые десятками миллионов", – заявил управляющий директор предприятия "Тагильское пиво" Андрей Пешкин.
Пивоварам с 2020 года будут компенсировать транспортные расходы за счет федерального бюджета. Также, по данным экспертов, особый интерес у жителей Китая вызывает екатеринбургский пломбир. Напомним, продукцию третьего хладокомбината презентовали в рамках Китайско-Российского ЭКСПО в Харбине. Там же свой товар представили птицефабрики и молочные заводы, работающие на территории Свердловской области.
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"Несмотря на особые условия транспортировки пищевой продукции, непростую систему сертификации, наши компании чувствуют высокий спрос на свой товар, понимают выгоду, и многие готовы развивать производство, создавать новые рабочие места и расширять границы своего рынка", – считает глава международных и экономических связей региона Василий Козлов.
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Россия-Китай: ГлавноеСвердловская областьКитай
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