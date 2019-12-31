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СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Екатеринбурге
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РИА Новости

СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Екатеринбурге

10:36 31.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Следствие организовало проверку по факту инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", который совершил вынужденную посадку в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, сообщает во вторник пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
При выполнении рейса Новосибирск – Москва на борту самолета сработал индикатор неисправности одного из двигателей, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Командир самолета развернулся в районе Нефтекамска и принял решение о вынужденной посадке в екатеринбургском "Кольцово". Самолет сел благополучно, пострадавших нет. Пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом.
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"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на борту воздушного судна находились 109 пассажиров и 6 членов экипажа.
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Уральские авиалинииЕкатеринбургПроисшествия
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