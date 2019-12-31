СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Екатеринбурге

При выполнении рейса Новосибирск – Москва на борту самолета сработал индикатор неисправности одного из двигателей, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Командир самолета развернулся в районе Нефтекамска и принял решение о вынужденной посадке в екатеринбургском "Кольцово". Самолет сел благополучно, пострадавших нет. Пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом.