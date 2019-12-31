В Тульской области число пострадавших в ДТП выросло до 13 человек

ВОРОНЕЖ, 31 дек - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства ДТП с участием автобуса в Тульской области, где пострадали 13 человек, среди которых ребенок, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным полиции, ДТП произошло около 20.30 мск понедельника на подъезде к Новомосковску Тульской области. По информации МЧС, в аварии пострадали семь человек. Полиция сообщала о восьми раненных. Автобус King Line следовал маршруту Москва - Новомосковск с 45 пассажирами.
"По предварительным данным, автобус, в салоне которого находились 45 пассажиров, в том числе 1 ребенок, перевернулся набок. В результате автоаварии за медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе 1 ребенок", - говорится в сообщении.
Следователи начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году