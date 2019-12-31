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В московских аэропортах задержали и отменили более 60 рейсов
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РИА Новости

В московских аэропортах задержали и отменили более 60 рейсов

10:16 31.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет на рулежной дорожке
Самолет на рулежной дорожке
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет на рулежной дорожке. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Шестьдесят три рейса задержаны и два отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 9.23 мск вторника, во "Внуково" 18 рейсов задержано; в "Домодедово" 35 рейсов задержано, два отменено; в "Шереметьево" 10 рейсов задержано.
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ВнуковоДомодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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