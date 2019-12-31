Захарова: основой деятельности экодвижений должны быть научные знания

"Что касается экологических проблем, знаете, самое страшное, что может быть в сложных глобальных проблемах - это их упрощение. Это самое опасное! Да, мы должны объяснять простым языком людям сложные вещи, потому что люди должны понимать, в каком мире они живут... Любая экологическая тема, любой активист и вообще любая тема – социальная ли, гендерная, образовательная – должны выстраиваться на каком-то знании, на каком-то системном подходе. Но когда движения становятся массовыми, мы все-таки должны подводить под них какое-то научное знание", - сказала Захарова.