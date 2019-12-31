Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T10:55+0300
https://ria.ru/20191231/1563041159.html
Захарова: основой деятельности экодвижений должны быть научные знания
https://cdn24.img.ria.ru/images/155828/36/1558283624_0:262:3175:2048_1036x0_80_0_0_a76afe3be3493956b4024c39b23d6319.jpg
РИА Новости

Захарова: основой деятельности экодвижений должны быть научные знания

10:15 31.12.2019 (обновлено: 10:55 31.12.2019)
357
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Проблемы экологии и последствия от них нельзя упрощать, деятельность экологических движений должна быть основана, прежде всего, на научных знаниях, продвижение идей без научной базы может привести к непредсказуемым результатам, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается экологических проблем, знаете, самое страшное, что может быть в сложных глобальных проблемах - это их упрощение. Это самое опасное! Да, мы должны объяснять простым языком людям сложные вещи, потому что люди должны понимать, в каком мире они живут... Любая экологическая тема, любой активист и вообще любая тема – социальная ли, гендерная, образовательная – должны выстраиваться на каком-то знании, на каком-то системном подходе. Но когда движения становятся массовыми, мы все-таки должны подводить под них какое-то научное знание", - сказала Захарова.
Алтайский природный биосферный заповедник
29 сентября 2019, 08:00
Не нужно себя переоценивать. Несколько слов о проблемах экологии
В этой связи она привела пример, когда западные экоактивисты призывают отказаться от использования натурального меха и перейти на изделия из синтетики.
"Кто-нибудь просчитал, какой урон экологии нанесли эти самые "экологические" движения? Кто-нибудь подсчитал, какой урон нанесли и наносят искусственные волокна, искусственные материалы, произведенные за 20-30-40 лет?" - сказала дипломат.
Захарова также обратила внимание на "специальные мировые механизмы, которые выпускают доклады, массу конференций, которые занимаются кропотливой работой по сведению огромного количества статистических, научных данных".
"И это почему-то никому не интересно. Зато яркая личность сразу же "решает" массу задач по продвижению некоей идеи. Я считаю, что – при всем понимании и, наверное, даже уважении работы пиарщиков – во всем этом должна быть научная база, без которой "коллективное бессознательное" может привести к непредсказуемым последствиям, иногда с противоположным заданному результатом", - подчеркнула она.
Читайте полный текст интервью Марии Захаровой>>
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
10 декабря 2018, 12:54Экология
Помогая планете: экопривычки на каждый деньСостояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.
2020000
Обсудить 4
Мария ЗахароваМИД РФОбщество
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала империализм реальностью современного мира
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Brexit напоминает шутки про коммунизм, заявила Захарова
Рига
В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях
Экоактивистка Грета Тунберг
Захарова в первую очередь видит в Грете Тунберг ребенка
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова рассказала о препятствиях для развития отношений России и США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
США "положили ноги на стол" мировой политики, заявила Захарова
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
Кьеза назвал Путина самым трезвым аналитиком мировых событий
Белая крыса
Ученый о символе 2020 года: крысы умеют смеяться и не оставят в беде
Избирательный участок в Лондоне
Россия учитывает итоги выборов в Великобритании, заявила Захарова
Сотрудник СБУ
Сторонник ДНР: украинский суд игнорирует признания силовиков в пытках
Сотрудники лаборатории ученого Хэ Цзянькуя, проводившие исследования, связанные с редактированием ДНК эмбрионов
В Китае на три года осудили генетика за изменение ДНК эмбрионов
Самолет на рулежной дорожке
В московских аэропортах задержали и отменили более 60 рейсов
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог
Эксперт оценил статью Forbes о санкциях против "Северного потока — 2"
Сергей Цеков
В Совфеде оценили договоренность России и Украины по транзиту газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
Лента новостейМолния