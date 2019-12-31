Захарова: основой деятельности экодвижений должны быть научные знания

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Проблемы экологии и последствия от них нельзя упрощать, деятельность экологических движений должна быть основана, прежде всего, на научных знаниях, продвижение идей без научной базы может привести к непредсказуемым результатам, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается экологических проблем, знаете, самое страшное, что может быть в сложных глобальных проблемах - это их упрощение. Это самое опасное! Да, мы должны объяснять простым языком людям сложные вещи, потому что люди должны понимать, в каком мире они живут... Любая экологическая тема, любой активист и вообще любая тема – социальная ли, гендерная, образовательная – должны выстраиваться на каком-то знании, на каком-то системном подходе. Но когда движения становятся массовыми, мы все-таки должны подводить под них какое-то научное знание", - сказала Захарова.
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В этой связи она привела пример, когда западные экоактивисты призывают отказаться от использования натурального меха и перейти на изделия из синтетики.
"Кто-нибудь просчитал, какой урон экологии нанесли эти самые "экологические" движения? Кто-нибудь подсчитал, какой урон нанесли и наносят искусственные волокна, искусственные материалы, произведенные за 20-30-40 лет?" - сказала дипломат.
Захарова также обратила внимание на "специальные мировые механизмы, которые выпускают доклады, массу конференций, которые занимаются кропотливой работой по сведению огромного количества статистических, научных данных".
"И это почему-то никому не интересно. Зато яркая личность сразу же "решает" массу задач по продвижению некоей идеи. Я считаю, что – при всем понимании и, наверное, даже уважении работы пиарщиков – во всем этом должна быть научная база, без которой "коллективное бессознательное" может привести к непредсказуемым последствиям, иногда с противоположным заданному результатом", - подчеркнула она.
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