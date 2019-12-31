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На Кубани ребенку оторвало три пальца при взрыве петарды
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РИА Новости

На Кубани ребенку оторвало три пальца при взрыве петарды

09:57 31.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Капельница в детской больнице. Архивное фото
КРАСНОДАР, 31 дек - РИА Новости. Состояние мальчика, потерявшего три пальца от взрыва петарды на Кубани, стабильное, но новогодние праздники он проведёт в больнице, заявил РИА Новости главный врач Староминской ЦРБ Юрий Демидов.
Ранее ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщило, что у ребёнка в станице Староминской в руках взорвалась петарда, его госпитализировали. В больнице агентству уточнили, что пострадавший - мальчик.
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"Состояние стабильное… Три пальца потерял, к сожалению. Это взрывная травма… размозжённые ткани. Новый год проведёт в больнице. Кроме этой травмы ничего нет. Может быть, неделю, потом выпишется на амбулаторное долечивание", - рассказал Демидов во вторник.
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