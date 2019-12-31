На Кубани ребенку оторвало три пальца при взрыве петарды

"Состояние стабильное… Три пальца потерял, к сожалению. Это взрывная травма… размозжённые ткани. Новый год проведёт в больнице. Кроме этой травмы ничего нет. Может быть, неделю, потом выпишется на амбулаторное долечивание", - рассказал Демидов во вторник.