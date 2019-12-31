В Вологодской области спасли подростка, провалившегося под лед

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции в Вологодской области вытащили подростка, который провалился под лед, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, инцидент произошел в городе Устюжна. К сотрудникам Госавтоинспекции обратился мужчина, который рассказал о вышедших на лед на реке Ворожа детях. Подъехав к берегу реки, сотрудники полиции увидели, что дети катаются по льду на коньках.
"В сумерках были видны только силуэты и лучи фонариков. Неожиданно свет одного фонаря погас, ребята стали звать на помощь. Оказалось, что под одним из них проломился лед. Лейтенант полиции Егор Першин прыгнул в образовавшуюся полынью и вытащил подростка из воды. Его коллега капитан полиции Дмитрий Богодаев завернул мальчика в свой бушлат и усадил в служебный автомобиль. Сотрудники ДПС срочно доставили его в медицинское учреждение", - рассказала официальный представитель МВД России, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
© Фото : УМВД России по Вологодской областиВ городе Устюжна Вологодской области полицейские спасли подростка, провалившегося под лёд
© Фото : УМВД России по Вологодской области
В городе Устюжна Вологодской области полицейские спасли подростка, провалившегося под лёд
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