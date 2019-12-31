В Вологодской области спасли подростка, провалившегося под лед

"В сумерках были видны только силуэты и лучи фонариков. Неожиданно свет одного фонаря погас, ребята стали звать на помощь. Оказалось, что под одним из них проломился лед. Лейтенант полиции Егор Першин прыгнул в образовавшуюся полынью и вытащил подростка из воды. Его коллега капитан полиции Дмитрий Богодаев завернул мальчика в свой бушлат и усадил в служебный автомобиль. Сотрудники ДПС срочно доставили его в медицинское учреждение", - рассказала официальный представитель МВД России, слова которой приводит пресс-служба ведомства.