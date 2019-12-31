Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T09:34+0300
https://ria.ru/20191231/1563039930.html
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
https://cdn22.img.ria.ru/images/156072/85/1560728553_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_2cbcbbbece7dd031fc40cf3ed754cd11.jpg
РИА Новости

В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

09:34 31.12.2019
1514
© РИА Новости / Александр КряжевВид на один из районов Норильска
Вид на один из районов Норильска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на один из районов Норильска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 31 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду объявлено на территории Норильского промышленного района, сообщает мэрия Норильска.
"Штормовое предупреждение" по очень сильному ветру... Прогноз погоды на 31.12.2019 (по данным Таймырского ЦГМС): Снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с, в районах Талнах и Кайеркан порывы 25-30 м/с, температура воздуха -12…-17ºС", - говорится в сообщении.
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
30 декабря 2019, 14:41
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на январские каникулы
По данным мэрии, трасса в аэропорт "Норильск–Алыкель" открыта для движения всех видов автотранспорта.
Движение автобусов 31 маршрута осуществляется по расписанию.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Норильска, в настоящее время по метеоусловиям задержаны рейсы на прилет и вылет в Красноярск, Москву и Новосибирск.
001102
Обсудить 0
НорильскПроисшествия
Рекомендуем
Прохожие на Красной площади в Москве
Снег в Москве сохранится в новогоднюю ночь
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на новогодней неделе
Стоп-кадр видео, на котором показан салон автобуса с пассажирами припорошенными снегом в Норильске
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки
Прохожие
Вильфанд рассказал о "анеморумбометрической пиле" в Москве
Снегопад в Москве
Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на январские каникулы
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Световая иллюминация на площади Революции и Манежной площади в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после
Улица Новый Арбат в Москве
Москвичей предупредили о плохой дорожной обстановке ночью
Мессенджер WhatsApp
WhatsApp прекратит работу на ряде устройств
Джорджетт Мосбахер
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Прохожие на Красной площади в Москве
Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
06:53В Москве "Дети войны" начнут получать ежемесячные выплаты
Лента новостейМолния