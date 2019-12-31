В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

"Штормовое предупреждение" по очень сильному ветру... Прогноз погоды на 31.12.2019 (по данным Таймырского ЦГМС): Снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с, в районах Талнах и Кайеркан порывы 25-30 м/с, температура воздуха -12…-17ºС", - говорится в сообщении.