Мединский рассказал о важных решениях Путина для культуры

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Включение президентом РФ Включение президентом РФ Владимиром Путиным культуры в перечень национальных приоритетов открывает совершенно новые перспективы для всех, кто задействован в этой отрасли, а его принципиальная поддержка культуры значительно облегчает работу, рассказал РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский

РИА Новости подготовило проект, посвященный 20-летию Владимира Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

Мединский рассказал, что за эти 20 лет в стране появилась государственная культурная политика и в культурную инфраструктуру делались "невероятные вложения".

"Никогда в сфере культуры так много не строили, не реставрировали, не реконструировали, не обновляли. Кажется, нигде в мире так не происходит, как сейчас в России. И третье – несмотря на то, что здесь мы еще пока в самом начале пути, но за последние 20 лет очень существенно выросли заработные платы в сфере культуры, особенно в государственных учреждениях. Я не могу вам дать сейчас статистику по 1999-му году, наверное, это было бы и несправедливо из-за разницы курсов и цен, но за последние семь лет средняя зарплата в отрасли выросла примерно в три с лишним раза", - поделился он.

Отвечая на вопрос, какое из решений Путина он считает судьбоносным для культуры, Мединский назвал несколько таких.

"Не позволю себе ранжировать решения президента по степени важности. Могу лишь сказать, что включение культуры впервые в истории нашей страны в перечень национальных приоритетов открывает совершенно новый взгляд и новое дыхание для всех, кто работает в этой отрасли, создает новые возможности в силу дополнительного финансирования. Это первое", - сказал министр.

"И второе - принципиальная поддержка президента. Были подписаны основы государственной культурной политики. Несколько лет подряд объявлялись гуманитарные года. 2014-й - Год культуры, 2015-й – Год литературы, 2016-й - Год кино, 2019-й - Год театра. Недавно совсем президент сказал о том, что 2022-й год будет объявлен Годом народного творчества. Это все говорит о системе государственных приоритетов. И, конечно, при такой политической и финансовой поддержке работать нам значительно легче", - добавил он.

По словам Мединского, такие гуманитарные годы очень важны, поскольку внимание органов власти всех уровней концентрируется на решении проблем, касающихся культуры. "Во-вторых, каждый из этих гуманитарных годов дает дополнительные бюджетные ассигнования, которые выделяются отрасли", - добавил он.

В качестве примера Мединский привел Год театра. Он отметил, что за последние годы было запущено несколько программ, которых никогда не было ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России.