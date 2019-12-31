Мединский рассказал о важных решениях Путина для культуры

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Включение президентом РФ Владимиром Путиным культуры в перечень национальных приоритетов открывает совершенно новые перспективы для всех, кто задействован в этой отрасли, а его принципиальная поддержка культуры значительно облегчает работу, рассказал РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
РИА Новости подготовило проект, посвященный 20-летию Владимира Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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Мединский рассказал, что за эти 20 лет в стране появилась государственная культурная политика и в культурную инфраструктуру делались "невероятные вложения".
"Никогда в сфере культуры так много не строили, не реставрировали, не реконструировали, не обновляли. Кажется, нигде в мире так не происходит, как сейчас в России. И третье – несмотря на то, что здесь мы еще пока в самом начале пути, но за последние 20 лет очень существенно выросли заработные платы в сфере культуры, особенно в государственных учреждениях. Я не могу вам дать сейчас статистику по 1999-му году, наверное, это было бы и несправедливо из-за разницы курсов и цен, но за последние семь лет средняя зарплата в отрасли выросла примерно в три с лишним раза", - поделился он.
Отвечая на вопрос, какое из решений Путина он считает судьбоносным для культуры, Мединский назвал несколько таких.
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"Не позволю себе ранжировать решения президента по степени важности. Могу лишь сказать, что включение культуры впервые в истории нашей страны в перечень национальных приоритетов открывает совершенно новый взгляд и новое дыхание для всех, кто работает в этой отрасли, создает новые возможности в силу дополнительного финансирования. Это первое", - сказал министр.
"И второе - принципиальная поддержка президента. Были подписаны основы государственной культурной политики. Несколько лет подряд объявлялись гуманитарные года. 2014-й - Год культуры, 2015-й – Год литературы, 2016-й - Год кино, 2019-й - Год театра. Недавно совсем президент сказал о том, что 2022-й год будет объявлен Годом народного творчества. Это все говорит о системе государственных приоритетов. И, конечно, при такой политической и финансовой поддержке работать нам значительно легче", - добавил он.
По словам Мединского, такие гуманитарные годы очень важны, поскольку внимание органов власти всех уровней концентрируется на решении проблем, касающихся культуры. "Во-вторых, каждый из этих гуманитарных годов дает дополнительные бюджетные ассигнования, которые выделяются отрасли", - добавил он.
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В качестве примера Мединский привел Год театра. Он отметил, что за последние годы было запущено несколько программ, которых никогда не было ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России.
"Это программа реконструкции и реставрации детских театров, федеральное софинансирование переоборудования театров – закупка кресел, музыкального, светового оборудования, выделение средств на постановки муниципальных и городских театров, программа "Театр – детям", программа поддержки театральных гастролей "Большие гастроли". Мы фактически возродили советскую систему перекрестного субсидирования гастрольной деятельности. Сейчас федеральные театры ездят по всей стране при федеральной поддержке, а региональные и муниципальные театры имеют возможность путешествовать из одного региона в другой. Могу долго говорить на эту тему. Поверьте, эти полтора миллиарда, формально привязанные к Году театра - лишь маленькая часть того огромного внимания, которое уделяется государством развитию театральной отрасли", - пояснил министр.
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