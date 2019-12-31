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Новый год—2020
2019-12-31T14:41+0300
https://ria.ru/20191231/1563039187.html
Нарколог рассказал, как правильно пить в новогоднюю ночь
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РИА Новости

Нарколог рассказал, как правильно пить в новогоднюю ночь

09:08 31.12.2019 (обновлено: 14:41 31.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал
Бокал
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Бокал. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев в беседе с агентством городских новостей "Москва" рассказал, что не стоит смешивать различные алкогольные напитки во время празднования Нового года.
Он объяснил это тем, что напитки отличаются крепостью и содержанием сахара, а также качеством.
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По словам врача, стоит остановить выбор на одном напитке и в течение вечера не менять его и не смешивать с другими.

"Тогда вероятность развития осложнений разного рода — соматических и психических — уменьшается", — пояснил Кубарев.

Кроме того, он подчеркнул, что любое смешивание алкогольных напитков опасно, так как сложно предсказать, как оно подействует.
Нарколог также развеял миф о необходимости повышении градуса при смешивании алкогольных напитков, назвав такой подход заблуждением.
Употребление алкоголя с газировками, как пояснил Кубарев, увеличивает риск развития панкреатита и острого холецистита.
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651874514
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Новый год—2020Новый ГодМоскваРоссияАлкогольОбщество
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