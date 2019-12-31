Нарколог рассказал, как правильно пить в новогоднюю ночь

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев в беседе с агентством городских новостей " Заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев в беседе с агентством городских новостей " Москва " рассказал, что не стоит смешивать различные алкогольные напитки во время празднования Нового года

Он объяснил это тем, что напитки отличаются крепостью и содержанием сахара, а также качеством.

По словам врача, стоит остановить выбор на одном напитке и в течение вечера не менять его и не смешивать с другими.

"Тогда вероятность развития осложнений разного рода — соматических и психических — уменьшается", — пояснил Кубарев.

Кроме того, он подчеркнул, что любое смешивание алкогольных напитков опасно, так как сложно предсказать, как оно подействует.

Нарколог также развеял миф о необходимости повышении градуса при смешивании алкогольных напитков, назвав такой подход заблуждением.