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Новый год—2020
2019-12-31T11:49+0300
https://ria.ru/20191231/1563038997.html
Аналитики подсчитали стоимость порции "Мимозы"
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РИА Новости

Аналитики подсчитали стоимость порции "Мимозы"

09:02 31.12.2019 (обновлено: 11:49 31.12.2019)
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© Depositphotos / zoryanchikСалат "Мимоза"
Салат Мимоза
© Depositphotos / zoryanchik
Салат "Мимоза". Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Специалисты платформы фискальных данных "Такском" подсчитали, что одна порция салата "Мимоза" обойдется россиянину в 267,2 рубля, пишет RT.
По сравнению с декабрем прошлого года "индекс салата "Мимоза" увеличился на три процента.
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Для расчета использовался традиционный рецепт, который включает майонез (32 рубля), сыр (87 рублей), морковь (восемь рублей), лук (пять рублей), яйца (10,2 рубля), а также рыбные консервы (125 рублей).
Эксперты проанализировали более 17 миллиардов кассовых чеков.
Ранее в Росстате заявили, что на 12 порций (тазик) салата "Оливье" российской семье придется потратить приблизительно 1020 рублей.
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81132015
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