Аналитики подсчитали стоимость порции "Мимозы"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Специалисты платформы фискальных данных "Такском" подсчитали, что одна порция салата "Мимоза" обойдется россиянину в 267,2 рубля, пишет RT.
По сравнению с декабрем прошлого года "индекс салата "Мимоза" увеличился на три процента.
3 декабря 2019, 18:51Врач рассказала, кому нельзя есть селедку под шубой
Для расчета использовался традиционный рецепт, который включает майонез (32 рубля), сыр (87 рублей), морковь (восемь рублей), лук (пять рублей), яйца (10,2 рубля), а также рыбные консервы (125 рублей).
Эксперты проанализировали более 17 миллиардов кассовых чеков.
Ранее в Росстате заявили, что на 12 порций (тазик) салата "Оливье" российской семье придется потратить приблизительно 1020 рублей.
26 декабря 2019, 03:32Новый год—2020Эксперты рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты