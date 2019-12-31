Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T08:58+0300
https://ria.ru/20191231/1563038853.html
В Китае призвали не паниковать из-за вспышки неизвестной пневмонии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155487/24/1554872489_0:200:1920:1280_1036x0_80_0_0_f06f18e0c10ef612eddcdc9175e9924b.jpg
РИА Новости

В Китае призвали не паниковать из-за вспышки неизвестной пневмонии

08:58 31.12.2019
596
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории производит пробы
Сотрудник лаборатории производит пробы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории производит пробы. Архивное фото
ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости. Власти Китая призывают население не паниковать из-за вспышки в городе Ухань неизвестной пневмонии, даже в случае SARS, в стране есть законченная система профилактики и контроля этого заболевания, говорится в заявлении местных властей.
Ранее местный комитет здравоохранения опубликовал экстренное заявление с сообщением о случаях пневмонии неизвестного происхождения и потребовал от медицинских учреждений вести статистку заболевших и сообщать в вышестоящую инстанцию. По данным властей, с начала декабря в городе было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние остальных находится под контролем, еще два пациента пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время. В Ухань уже прибыли специалисты государственного комитета по вопросам здравоохранения.
Чашка Петри с бактериями
14 мая 2019, 14:20РИА Наука
Физики из МГУ создали наноматериал для быстрой диагностики пневмонии
Проверка показала, что вспышка заболевания произошла на рынке морепродуктов. В настоящее время специалисты выясняют, какой это тип пневмонии, проводится изолированное лечение заболевших и дезинфекция местности. Тем временем в интернете распространились слухи о том, что это может быть SARS.
"Представители больниц города сообщили, что в настоящее время причина заболевания пока неизвестна, нельзя утверждать, что это SARS, вероятность других тяжелых форм пневмонии выше. Кроме того, даже если это вирус SARS, уже есть завершенная система контроля и профилактики заболевания, жителям города не нужно паниковать", - говорится в опубликованном сообщении.
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч. Всего в 30 странах мира были зарегистрированы почти 8,5 тысячи случаев заболевания, более 900 человек погибли.
Бактериальная инфекция
6 мая 2019, 12:41РИА Наука
Российские ученые создали белок-"киллер" для борьбы с пневмонией
101300
Обсудить 0
КитайВ мире
Рекомендуем
Прохожие на Красной площади в Москве
Снег в Москве сохранится в новогоднюю ночь
Бокал
Нарколог рассказал, как правильно пить в новогоднюю ночь
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Brexit напоминает шутки про коммунизм, заявила Захарова
Жители Пекина в медицинских масках
В Китае распространяется неизвестная пневмония
Китайские врачи
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В больнице
В Китае в декабре выявлено 27 случаев вирусной пневмонии
Лампочка
В ЛНР более 1,7 тысячи квартир и домов остались без электроснабжения
Вид на международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Алексей Гончарук
Премьер Украины прокомментировал подписание контракта о транзите газа
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Участник обмена пленными: СБУ заставляла признаться в подготовке в РФ
Китайские врачи
Россиян предупредили о неизвестном вирусе пневмонии в Китае
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала империализм реальностью современного мира
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Участник обмена пленными рассказал о пытках током в СБУ
Кордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где произошли столкновения оппозиции и сотрудников милиции
Экс-бойцы "Беркута" рассказали, кто виновен в гибели людей на Майдане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
06:53В Москве "Дети войны" начнут получать ежемесячные выплаты
Лента новостейМолния