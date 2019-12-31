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2019-12-31T08:40+0300
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В ЛНР более 1,7 тысячи квартир и домов остались без электроснабжения
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РИА Новости

В ЛНР более 1,7 тысячи квартир и домов остались без электроснабжения

08:40 31.12.2019
1577
CC0 / ehendel / Лампочка
Лампочка
CC0 / ehendel /
ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Более 1,7 тысячи абонентов остались без электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"В результате аварийного отключения без электроснабжения 1719 абонентов в городе Красный Луч поселок Мирный", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, отключение произошло в ночь с понедельника на вторник. В МЧС ЛНР уточнили, что ремонтно-восстановительные работы запланированы на 31 декабря.
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Луганская Народная РеспубликаВ мире
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