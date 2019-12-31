В ЛНР более 1,7 тысячи квартир и домов остались без электроснабжения

ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Более 1,7 тысячи абонентов остались без электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"В результате аварийного отключения без электроснабжения 1719 абонентов в городе Красный Луч поселок Мирный", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, отключение произошло в ночь с понедельника на вторник. В МЧС ЛНР уточнили, что ремонтно-восстановительные работы запланированы на 31 декабря.