В ЛНР более 1,7 тысячи квартир и домов остались без электроснабжения

"В результате аварийного отключения без электроснабжения 1719 абонентов в городе Красный Луч поселок Мирный", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, отключение произошло в ночь с понедельника на вторник. В МЧС ЛНР уточнили, что ремонтно-восстановительные работы запланированы на 31 декабря.