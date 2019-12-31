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Снег в Москве сохранится в новогоднюю ночь
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РИА Новости

Снег в Москве сохранится в новогоднюю ночь

08:22 31.12.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Снег сохранится в Москве в новогоднюю ночь, сказал РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Снег в новогоднюю ночь сохранится. Он сегодня будет подтаивать, а в ночь у нас ожидается холодный фронт, поэтому температура пойдёт в минуса, и осадки будут идти в виде коротких зарядов снега", — сказал Тишковец.
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По его словам, погода будет определяться тёплым сектором атлантического циклона, поэтому в столице во вторник будет пасмурно.
"Небольшие осадки в смешанной фазе, ветер западный, 3-8 метров в секунду. В Москве сегодня 0 – плюс 2. Давление стабильное, но очень низкое: 730 миллиметров ртутного столба", — сказал Тишковец.
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