Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Югре

© Фото : пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре ДТП с вахтовым автобусом в Сургутском районе Югры. 30 декабря 2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 дек - РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе лечатся в травмцентре Сургута , их состояние оценивается как стабильное, сообщили РИА Новости во вторник в региональном департаменте здравоохранения.

Авария произошла вечером в понедельник на 17-м километре автодороги Лянтор - Нижнесортымский в Сургутском районе. По данным окружного УМВД, столкнулись вахтовый автобус, перевозивший работников месторождения, и грузовик "Кировец" с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. Предполагается, что водитель автобуса не учел дистанцию, из-за чего и случилось ДТП. По уточненным данным МЧС России, пострадали 13 человек.

Ранее в депздраве Югры отмечали, что восемь человек в тот же вечер были отпущены домой на амбулаторное лечение, троих эвакуировали в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Еще один человек находился в Лянторской городской больнице.

"Четыре пациента госпитализированы в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Один находится в состоянии тяжелой степени тяжести, трое - в средней степени. Состояние пациентов стабильное, динамика положительная. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал представитель департамента.

Прокуратура в понедельник начала проверку в связи с ДТП. Надзорное ведомство намерено оценить работу служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и содержание трассы.