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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Югре
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Югре

08:17 31.12.2019 (обновлено: 09:33 31.12.2019)
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© Фото : пресс-служба УМВД России по ХМАО – ЮгреДТП с вахтовым автобусом в Сургутском районе Югры. 30 декабря 2019
ДТП с вахтовым автобусом в Сургутском районе Югры. 30 декабря 2019
© Фото : пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре
ДТП с вахтовым автобусом в Сургутском районе Югры. 30 декабря 2019
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 дек - РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе лечатся в травмцентре Сургута, их состояние оценивается как стабильное, сообщили РИА Новости во вторник в региональном департаменте здравоохранения.
Авария произошла вечером в понедельник на 17-м километре автодороги Лянтор - Нижнесортымский в Сургутском районе. По данным окружного УМВД, столкнулись вахтовый автобус, перевозивший работников месторождения, и грузовик "Кировец" с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. Предполагается, что водитель автобуса не учел дистанцию, из-за чего и случилось ДТП. По уточненным данным МЧС России, пострадали 13 человек.
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Ранее в депздраве Югры отмечали, что восемь человек в тот же вечер были отпущены домой на амбулаторное лечение, троих эвакуировали в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Еще один человек находился в Лянторской городской больнице.
"Четыре пациента госпитализированы в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Один находится в состоянии тяжелой степени тяжести, трое - в средней степени. Состояние пациентов стабильное, динамика положительная. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал представитель департамента.
Прокуратура в понедельник начала проверку в связи с ДТП. Надзорное ведомство намерено оценить работу служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и содержание трассы.
Согласно информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, в автобусе в момент аварии находились 25 человек.
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