На авиабазе в Сирии прошел праздничный концерт для российских военных

ХМЕЙМИМ (Сирия), 31 дек - РИА Новости. Сирии. Предновогодний праздничный концерт прошел для военнослужащих российской авиабазы Хмеймим

Праздник устроили сами сотрудники базы: на ее территории была наряжена шестиметровая елка, военные, включая медиков, выступили в роли сказочных персонажей - Деда Мороза, Снегурочки, а музыкальные композиции исполнил военный оркестр.

"Мы подготовили обширную программу, так как понимаем, что в этих условиях, в которых находятся наши военнослужащие, музыка поддерживает их. Также мы попытались воплотить то настроение, которое присутствует в новогоднюю ночь в кругу семьи", - рассказал журналистам дирижер военного оркестра Сергей Диденко.

Несмотря на праздничный день на базе была проведена учебная тревога, в ходе которой личный состав зенитно-ракетного полка противовоздушной обороны успешно поразил несколько целей, которые идентифицировала радиолокация.

В новогоднюю ночь батальон ПВО на Хмеймиме будет нести службу в усиленном режиме: только за этот год террористы пытались провести атаки на российскую авиабазу с помощью 50 различных летательных аппаратов и около 30 реактивных снарядов. Все атаки были успешно отражены.