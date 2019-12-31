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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-31T07:54+0300
https://ria.ru/20191231/1563038120.html
На авиабазе в Сирии прошел праздничный концерт для российских военных
https://cdn25.img.ria.ru/images/155480/49/1554804998_3:115:865:600_1036x0_80_0_0_934a35bfb9af1f3b3b11ad29463c5c80.jpg
РИА Новости

На авиабазе в Сирии прошел праздничный концерт для российских военных

07:54 31.12.2019
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CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Авиабаза Хмеймим в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото
ХМЕЙМИМ (Сирия), 31 дек - РИА Новости. Предновогодний праздничный концерт прошел для военнослужащих российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Праздник устроили сами сотрудники базы: на ее территории была наряжена шестиметровая елка, военные, включая медиков, выступили в роли сказочных персонажей - Деда Мороза, Снегурочки, а музыкальные композиции исполнил военный оркестр.
"Мы подготовили обширную программу, так как понимаем, что в этих условиях, в которых находятся наши военнослужащие, музыка поддерживает их. Также мы попытались воплотить то настроение, которое присутствует в новогоднюю ночь в кругу семьи", - рассказал журналистам дирижер военного оркестра Сергей Диденко.
Несмотря на праздничный день на базе была проведена учебная тревога, в ходе которой личный состав зенитно-ракетного полка противовоздушной обороны успешно поразил несколько целей, которые идентифицировала радиолокация.
В новогоднюю ночь батальон ПВО на Хмеймиме будет нести службу в усиленном режиме: только за этот год террористы пытались провести атаки на российскую авиабазу с помощью 50 различных летательных аппаратов и около 30 реактивных снарядов. Все атаки были успешно отражены.
"Авиабаза Хмеймим надежно прикрыта от ударов с воздуха, средств воздушного нападения различного типа - начиная от беспилотных летательных аппаратов кустарного производства и заканчивая современными крылатыми ракетами, самолетами, созданными по технологии "стелс", - заверил журналистов командир зенитного ракетного полка Юрий Павлушкин.
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