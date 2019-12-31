Прокуратура Южной Кореи передала в суд дело экс-министра юстиции

СЕУЛ, 31 дек - РИА Новости. Центральная прокуратура Центральная прокуратура Сеула предъявила бывшему министру юстиции Южной Кореи Чо Гуку обвинения по 12 пунктам и передала дело в суд, передает агентство Рёнхап

Дело передано в суд и будет продолжаться без задержания Чо Гука. Экс-министру предъявили обвинения по 12 пунктам, включая подделку документов, взяточничество и препятствование предпринимательской деятельности. Его адвокат отверг все обвинения и уже заявил, что судебное преследование ведется "по политическим соображениям".

"Обвинения прокуратуры - это всего лишь выдумки и ложь по политическим соображениям… Подозрения в том, что экс-министр Чо Гук скрывал улики, подделывал документы и что стипендия его дочери была взяткой – просто фантазии прокуратуры", - заявил адвокат Чо Гука журналистам.

Обвинительное заключение последовало за многомесячным расследованием предполагаемого мошенничества и финансовых нарушений в отношении членов семьи Чо Гука. Министр оставил свой пост в октябре на фоне миллионных протестных митингов и общественного возмущения в связи с обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью.