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Прокуратура Южной Кореи передала в суд дело экс-министра юстиции
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РИА Новости

Прокуратура Южной Кореи передала в суд дело экс-министра юстиции

07:39 31.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Южной Корее
Сотрудник полиции в Южной Корее
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник полиции в Южной Корее. Архивное фото
СЕУЛ, 31 дек - РИА Новости. Центральная прокуратура Сеула предъявила бывшему министру юстиции Южной Кореи Чо Гуку обвинения по 12 пунктам и передала дело в суд, передает агентство Рёнхап.
Дело передано в суд и будет продолжаться без задержания Чо Гука. Экс-министру предъявили обвинения по 12 пунктам, включая подделку документов, взяточничество и препятствование предпринимательской деятельности. Его адвокат отверг все обвинения и уже заявил, что судебное преследование ведется "по политическим соображениям".
"Обвинения прокуратуры - это всего лишь выдумки и ложь по политическим соображениям… Подозрения в том, что экс-министр Чо Гук скрывал улики, подделывал документы и что стипендия его дочери была взяткой – просто фантазии прокуратуры", - заявил адвокат Чо Гука журналистам.
Обвинительное заключение последовало за многомесячным расследованием предполагаемого мошенничества и финансовых нарушений в отношении членов семьи Чо Гука. Министр оставил свой пост в октябре на фоне миллионных протестных митингов и общественного возмущения в связи с обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью.
Обвинение утверждает, что экс-министр и его жена нарушили закон об этике для государственных служащих, сообщив ложную информацию о своих активах и злоупотребив положением, чтобы способствовать поступлению их дочери в университет. Прокуроры также считают стипендию в размере 6 миллионов вон (5183 доллара), полученную дочерью Чо Гука в университете, формой взяточничества.
Гэвин Уильямсон. Архивное фото
28 января 2018, 18:51
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Южная КореяСеулПроисшествияВ мире
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