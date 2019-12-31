СМИ рассказало, без чего невозможна выдача Японии экс-главы Nissan

ТОКИО, 31 дек – РИА Новости. Япония и Ливан не имеют договоренности о выдаче преступников, поэтому экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон может быть возвращен японским правоохранительным органам только при сотрудничестве другой стороны, заявил агентству Киодо источник в дипломатических кругах.
Ранее стало известно, что Гон покинул Японию, несмотря на домашний арест, и находится в Ливане (у него гражданство Франции, Бразилии и Ливана). Сам Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования".
"Между странами не существует договоренности о выдаче преступников. Обвиняемого не выдадут без надлежащего "понимания" со стороны страны-партнера", - подчеркнул источник агентства.
Действующие в отношении Гона условия нахождения под домашним арестом предполагают, что любая его поездка за пределы Японии требует соответствующего разрешения. Однако пометок об этом в деле Гона нет, и условия его освобождения под залог не изменялись, передает японское агентство Киодо.
Гон был арестован в ноябре 2018 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов примерно на 70 миллионов долларов, позже к этому добавились еще несколько эпизодов. В январе 2019 года Гону официально предъявили обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Весной защита внесла залог, и Гона поместили под домашний арест.