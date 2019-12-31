СМИ рассказало, без чего невозможна выдача Японии экс-главы Nissan

ТОКИО, 31 дек – РИА Новости. Япония и Ливан не имеют договоренности о выдаче преступников, поэтому экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон может быть возвращен японским правоохранительным органам только при сотрудничестве другой стороны, заявил агентству Киодо источник в дипломатических кругах.

Ранее стало известно, что Гон покинул Японию, несмотря на домашний арест, и находится в Ливане (у него гражданство Франции, Бразилии и Ливана). Сам Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования".

"Между странами не существует договоренности о выдаче преступников. Обвиняемого не выдадут без надлежащего "понимания" со стороны страны-партнера", - подчеркнул источник агентства.

Действующие в отношении Гона условия нахождения под домашним арестом предполагают, что любая его поездка за пределы Японии требует соответствующего разрешения. Однако пометок об этом в деле Гона нет, и условия его освобождения под залог не изменялись, передает японское агентство Киодо.