На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

"В настоящее время группа специалистов государственного комитета по делам здравоохранения уже прибыла в Ухань и начала соответствующую работу", - говорится в заявлении пресс-службы администрации города Ухань.

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч. Всего в 30 странах мира были зарегистрированы почти 8,5 тысячи случаев заболевания, более 900 человек погибли.