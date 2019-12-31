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2019-12-31T07:30+0300
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На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
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РИА Новости

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

07:30 31.12.2019
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© Flickr / kyle simourdКитайские врачи
Китайские врачи
© Flickr / kyle simourd
Китайские врачи. Архивное фото
ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая прибыли в город Ухань в провинции Хубэй, где зафиксированы случаи заболевания неизвестной пневмонией, говорится в сообщении местных властей.
"В настоящее время группа специалистов государственного комитета по делам здравоохранения уже прибыла в Ухань и начала соответствующую работу", - говорится в заявлении пресс-службы администрации города Ухань.
Ранее местный комитет здравоохранения опубликовал экстренное заявление с сообщением о случаях пневмонии неизвестного происхождения и потребовал от медицинских учреждений вести статистку заболевших и сообщать в вышестоящую инстанцию.
Тем временем в интернете распространились слухи о том, что это может быть SARS, однако в одной из больниц города Уханя, куда поступили больные, эту информацию опровергли изданию Beijing News. По их словам, пока подозрений таких нет и диагнозов таких поставлено не было.
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч. Всего в 30 странах мира были зарегистрированы почти 8,5 тысячи случаев заболевания, более 900 человек погибли.
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