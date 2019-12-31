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Шувалов рассказал о главных качествах Путина
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РИА Новости

Шувалов рассказал о главных качествах Путина

07:16 31.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" Игорь Шувалов во время встречи. 2 апреля 2019
Владимир Путин и председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности Игорь Шувалов во время встречи. 2 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" Игорь Шувалов во время встречи. 2 апреля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Умение принимать взвешенные решения и прислушиваться к разным точкам зрения являются главными качествами президента РФ Владимира Путина - у него всегда есть несколько мнений, несколько позиций с разной аргументацией, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, который много лет проработал с Путиным в правительстве и в администрации президента.
РИА Новости подготовило проект, посвященный 20-летию Владимира Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Главное качество президента, на мой взгляд, - он всегда слушает людей. Причем, это люди разных взглядов, порой разных представлений о будущем страны. Для принятия решений у него всегда есть несколько мнений, несколько позиций с разной аргументацией. И это позволяет взвешенно подходить к решениям, которые влияют на жизнь миллионов россиян", - сказал РИА Новости Шувалов.
"Страна за 20 лет прошла большой путь. Главное, что все это время наша экономика движется курсом развития. И даже несмотря на кризисы 2008-2010 годов, 2014-2016 годов, несмотря на санкционные ограничения, мы не оказались отброшены назад, мы не стали закрываться (хотя такие настроения были), а продолжаем развиваться. Именно это позволяет нам сегодня заниматься не только решением базовых экономических задач, но и более комплексных - повышением качества жизни россиян. Такую цель ставит президент, на это направлены национальные проекты", - уверен Шувалов.
Если оглянуться на 20 лет назад, то, безусловно, все изменения в стране охватить сложно, признал Шувалов, выделив несколько ключевых событий. "Возьмем условную потребительскую корзину. У нас стало заметно больше качественных отечественных продуктов. Сегодня это уже не "корзина военного времени", как ее еще лет 15-20 назад называли. Появилось больше возможностей для улучшения жилищных условий, ипотека из недоступной стала массовой", - отметил он.
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Раньше люди годами мечтали купить квартиру, копили на нее всю жизнь, напомнил Шувалов. Если в 2000 году в России было выдано всего 4 тысячи ипотечных кредитов, то в 2019 году почти 3 миллиона семей купили жилье, половина из них - с ипотекой. "Сегодня это абсолютно реальный способ улучшить жилищные условия, который подстёгивает развитие всего строительного рынка", - сказал глава госкорпорации.
"Люди стали больше путешествовать, в том числе на личном автомобиле. Качественно изменились системы образования и здравоохранения. Посмотрите на рост продолжительности жизни, с 2000 года она увеличилась почти на восемь лет", - продолжил он.
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Если оценивать более глобально, то Россия вошла в ВТО, был создан Евразийский экономический союз. Несырьевой неэнергетический экспорт российских товаров когда-то казался фантастикой, а сегодня это реальность. Создан единый мегарегулятор на финансовом рынке, единая служба по тарифам и антимонопольному регулированию. Стало современным экономическое законодательство. Россия со 120-го места поднялась в рейтинге Doing business до 28-го. "А сейчас мы с коллегами обсуждаем цель – быть в десятке. Точно можно сказать, Россия движется курсом развития. Это – результат политического курса Владимира Путина", - уверен Шувалов.
"Поговорите с теми иностранцами, кто посетил Россию во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Они увидели здесь развивающиеся города, бьющую ключом жизнь, открытых, уверенных в себе людей. Вообще за минувшие годы мы снова научились верить в себя, в свои силы. Этим ощущением пронизаны последние 20 лет. И это помогает добиваться цели, ставить перед собой амбициозные задачи", - отмечает Шувалов.
По его словам, сейчас в ВЭБ.РФ работают по президентской повестке развития до 2024 года. "Я и мои коллеги её полностью разделяем. Приложим все силы, чтобы успешно реализовать", - заключил он.
Владимир Путин
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Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
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ВЭБИгорь ШуваловВладимир ПутинРоссияОбщество
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