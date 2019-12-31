Помпео заявил, что США готовы снова ударить по "проиранским силам"

Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019

ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Сирии и Госсекретарь США Майк Помпео провел серию телефонных разговоров с лидерами Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии, в ходе которых объяснил недавние американские удары по шиитской группировке "Хезболлах" Ираке , сообщает госдепартамент

Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".

По данным госдепартамента, в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху госсекретарь "вновь заявил, что США предпримут решительные действия для защиты своих граждан и их интересов от иранских угроз".

В свою очередь наследный принц Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммед бен Зайед Аль Нахайян поддержал удары США.

"Госсекретарь Помпео и наследный принц Аль Нахайян выразили свою глубокую озабоченность в связи с нападениями "Катаиб Хезболлы" на коалиционные силы в Ираке. Госсекретарь и наследный принц согласились, что действия США, предпринятые в ответ на защиту интересов коалиции, были оборонительными, соразмерными и оправданными", - говорится в сообщении госдепартамента.

Со своей стороны наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бил Сальман аль Сауд согласился с Помпео, что "иранский режим и его доверенные лица продолжают оставаться дестабилизирующей силой в регионе и что государства имеют право защищать себя перед лицом этих угроз".