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2019-12-31T07:04+0300
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Экипаж МКС сможет встретить Новый год 15 раз
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РИА Новости

Экипаж МКС сможет встретить Новый год 15 раз

07:04 31.12.2019
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© РоскосмосНовогодняя елка на МКС
Новогодняя елка на МКС
© Роскосмос
Новогодняя елка на МКС. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции сможет 15 раз преодолеть границу между уходящим и новым годом, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса" и в Центре управления полетами.
"Первого января 2020 года космонавты пролетят за сутки 15 полных суточных витков. По московскому времени они встретят Новый год над Тихим океаном, по Гринвичу – над Сибирью в районе озера Байкал, по времени Хьюстона (место расположения американского Центра управления полетами - ред.) – над Атлантическим океаном", - пояснили в пресс-службе "Роскосмоса".
Как пояснили РИА Новости в российском Центре управления полетами, речь идет о том, что по расчетам баллистиков, экипаж станции преодолеет границу между 2019 и 2020 годом 15 раз.
В прошлом году из-за сложившихся баллистических условий экипажу станции удалось встретить Новый год 16 раз.
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В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
Ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал РИА Новости, что запущенный 6 декабря "Прогресс МС-13" не привезет космонавтам традиционной черной икры, но для праздничного новогоднего стола доставит оливки и маслины, фисташки, финики, сушёную клюкву, маринованный имбирь, мёд кремовый, пастилки яблочные, кедровые орешки, фундук, шоколад и конфеты, хрен, кетчуп, консервированные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, лук и чеснок.
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Хочу стать космонавтомНовый ГодМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиРоскосмос
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