Экипаж МКС сможет встретить Новый год 15 раз

"Первого января 2020 года космонавты пролетят за сутки 15 полных суточных витков. По московскому времени они встретят Новый год над Тихим океаном, по Гринвичу – над Сибирью в районе озера Байкал, по времени Хьюстона (место расположения американского Центра управления полетами - ред.) – над Атлантическим океаном", - пояснили в пресс-службе "Роскосмоса".

Как пояснили РИА Новости в российском Центре управления полетами, речь идет о том, что по расчетам баллистиков, экипаж станции преодолеет границу между 2019 и 2020 годом 15 раз.

В прошлом году из-за сложившихся баллистических условий экипажу станции удалось встретить Новый год 16 раз.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.