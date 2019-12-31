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СМИ: Япония может обратиться к Ливану для продолжения суда над Гоном
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РИА Новости

СМИ: Япония может обратиться к Ливану для продолжения суда над Гоном

06:56 31.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Карлос Гон. Архивное фото
ТОКИО, 31 дек – РИА Новости. Правительство Японии может обратиться по дипломатическим каналам к властям Ливана за поддержкой для беспрепятственного продолжения судебного процесса над экс-главой автоконцерна Nissan Карлосом Гоном, который, по информации СМИ, прибыл в Бейрут.
"Если информация о выезде Гона подтвердится, то мы можем обратиться по дипломатическим каналам к правительству Ливана для того, чтобы обеспечить беспрепятственное продолжение судебного процесса (над Карлосом Гоном – ред.) в Японии", - сообщили телеканалу NHK источники в дипломатических кругах.
Ранее во вторник источники в японской прокуратуре сообщили агентству Киодо о том, что Гон мог покинуть страну без соответствующего на то разрешения. Действующие в отношении Гона условия нахождения под домашним арестом предполагают, что любая поездка экс-главы автоконцерна за пределы Японии требует получение соответствующего на это разрешения. Однако пометок об этом в деле Гона нет, и условия его освобождения под залог не изменялись, уточняет Киодо.
До этого французское издание Echos сообщило о том, что Карлос Гон прибыл в Бейрут вечером в понедельник 30 декабря на частном самолете из Турции. В свою очередь издание Financial Times со ссылкой на помощника экс-главы Nissan, распространило информацию о том, что Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, прибыл в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейрут в воскресенье вечером.
Гон и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.
Новости о бывшем главе концерна Nissan Карлосе Гоне на телеэкране в Токио, Япония
06:46
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В конце декабря 2018 года прокуратура провела повторный арест Гона, а затем еще один - широко распространенную в Японии практику. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,24 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).
В январе 2019 года Карлосу Гону было предъявлено официальное обвинение по обоим делам - о нарушении закона о финансовых сделках и о нарушении закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением. В начале марта новый адвокат Гона добился его освобождения под залог в размере 1 миллиарда иен (около 9 миллионов долларов) и подписку о невыезде.
Однако уже через месяц Гон был вновь арестован. 22 апреля, ему были предъявлены новые обвинения, а срок заключения, который истекал в этот день, продлен. На этот раз Гона подозревали в присвоении около 563 миллиона иен (около 5 миллионов долларов) путем сомнительных финансовых операций. В частности, не исключалось, что Гон проводил переводы средств автоконцерна на счета дилерской компании Suhail Bahwan Automobiles (SBA) в Омане, принадлежавшей его другу Сухаилу Бахавану. После этого средства переводились на счета созданной одним из ее же руководителей инвестиционной компании Good Faith Investments (GFI) в Ливане, которая к тому же имела тесные связи с компанией жены Гона Кароль.
Тем не менее, через несколько дней после ареста суд вновь освободил Гона под залог.
Карлос Гон
06:52
Экс-глава Nissan Гон въехал в Ливан под чужим именем, сообщает СМИ
030001
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Карлос ГонNissan MotorЯпонияЛиванВ мире
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