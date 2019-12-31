Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T06:52+0300
https://ria.ru/20191231/1563037643.html
Экс-глава Nissan Гон въехал в Ливан под чужим именем, сообщает СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/88419/63/884196369_0:54:4800:2754_1036x0_80_0_0_38f60e6f5f7b6457f7b9a715c45598c4.jpg
РИА Новости

Экс-глава Nissan Гон въехал в Ливан под чужим именем, сообщает СМИ

06:52 31.12.2019
177
Карлос Гон
Карлос Гон
Карлос Гон. Архивное фото
ТОКИО, 31 дек – РИА Новости. Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, который покинул Японию в нарушение условий залога, мог въехать в Ливан под чужим именем, сообщил телеканал NHK со ссылкой на представителей ливанских властей.
Ранее стало известно, что Гон покинул Японию, несмотря на домашний арест, и находится в Ливане (у него гражданство Франции, Бразилии и Ливана). Сам Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования".
"Он въехал под другим именем. Имя Карлоса Гона не значится", - сообщили телеканалу источник в ливанской иммиграционной службе.
Действующие в отношении Гона условия нахождения под домашним арестом предполагают, что любая его поездка за пределы Японии требует соответствующего разрешения. Однако пометок об этом в деле Гона нет, и условия его освобождения под залог не изменялись, передает японское агентство Киодо.
Гон был арестован в ноябре 2018 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов примерно на 70 миллионов долларов, позже к этому добавились еще несколько эпизодов. В январе 2019 года Гону официально предъявили обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Весной защита внесла залог и Гона поместили под домашний арест.
Новости о бывшем главе концерна Nissan Карлосе Гоне на телеэкране в Токио, Япония
06:46
Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
000000
Обсудить 1
Карлос ГонNissan MotorЯпонияЛиванВ мире
Рекомендуем
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга
Город Пунта-дель-Эсте в Уругвае
Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын заявил об ответных мерах для защиты суверенитета КНДР
Полиция США
В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием
Вид на Ригу
В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
Певец Валерий Сюткин
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за его высказывания
Ученый Мехти Логунов после передачи его Украиной в ЛНР
Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
Солдаты армии США во время обеда в Мосуле, Ирак
В Ираке призвали к выводу иностранных сил из страны после ударов США
Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
Экс-глава Nissan мог выехать из Японии без разрешения, сообщает СМИ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал США проверять своих послов на знание истории
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
Байден не исключил, что его напарником на выборах будет республиканец
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Китае в декабре выявлено 27 случаев вирусной пневмонии
07:54На авиабазе в Сирии прошел праздничный концерт для российских военных
07:49Концерты, салюты и представления: как встретить Новый год в Москве
07:39Прокуратура Южной Кореи передала в суд дело экс-министра юстиции
07:35СМИ рассказало, без чего невозможна выдача Японии экс-главы Nissan
07:30На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
07:16Шувалов рассказал о главных качествах Путина
07:10Помпео заявил, что США готовы снова ударить по "проиранским силам"
07:04Экипаж МКС сможет встретить Новый год 15 раз
06:56СМИ: Япония может обратиться к Ливану для продолжения суда над Гоном
06:54Киркоров вступился за детей, которых обвинили в "вещизме"
06:52Экс-глава Nissan Гон въехал в Ливан под чужим именем, сообщает СМИ
06:49Упавшей с высоты приморской акробатке провели вторую операцию
06:46Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
06:42Патриарх Кирилл перед Новым годом помолится в храме Христа Спасителя
06:34Названы самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян
06:34Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
06:31Ещё два "женских" выхода в открытый космос состоятся в январе
06:28В Китае распространяется неизвестная пневмония
06:19В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Лента новостейМолния