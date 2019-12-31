Экс-глава Nissan Гон въехал в Ливан под чужим именем, сообщает СМИ

ТОКИО, 31 дек – РИА Новости. Экс-глава автоконцерна Nissan Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон , который покинул Японию в нарушение условий залога, мог въехать в Ливан под чужим именем, сообщил телеканал NHK со ссылкой на представителей ливанских властей.

Ранее стало известно, что Гон покинул Японию, несмотря на домашний арест, и находится в Ливане (у него гражданство Франции, Бразилии и Ливана). Сам Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования".

"Он въехал под другим именем. Имя Карлоса Гона не значится", - сообщили телеканалу источник в ливанской иммиграционной службе.

Действующие в отношении Гона условия нахождения под домашним арестом предполагают, что любая его поездка за пределы Японии требует соответствующего разрешения. Однако пометок об этом в деле Гона нет, и условия его освобождения под залог не изменялись, передает японское агентство Киодо.