Киркоров вступился за детей, которых обвинили в "вещизме"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров ответил в эфире телешоу "Модный приговор" на Первом канале на вопрос о том, не мешает ли ему в воспитании детей их якобы пристрастие к вещам.
Модный эксперт Эвелина Хромченко поинтересовалась, как увлечение артиста красивыми платьями и костюмами совмещается с воспитанием дочери Алле-Виктории и сына Мартина. Она призвала Киркорова ограждать детей от влияния "вещизма".
Исполнитель отметил, что Алла-Виктория и Мартин чрезмерно модой не увлекаются.
"Нет у них "вещизма". Ничего особенного нет в их одежде – свитерок, джинсы, курточки. Но это все так вкусно. Мне нравится им это дарить, и они это ценят. Они не балованные у меня", – заявил артист.
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