Упавшей с высоты приморской акробатке провели вторую операцию

ВЛАДИВОСТОК, 31 дек - РИА Новости. Вторую операцию провели гимнастке, упавшей с высоты во Владивостокском цирке, она находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в цирке.
Ранее местные СМИ опубликовали видео, снятое в цирке Владивостока. На нем видно, как девушка срывается с троса и падает на арену. Врачи "скорой" доставили пациентку в больницу. В цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная, причиной падения мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера. Гимнастку прооперировали. Девушка не является сотрудницей Росгосцирка, а была привлечена на программу прокатчиком. Региональное СУСК начало проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение требований охраны труда".
"Была вторая операция, состояние - стабильно тяжелое. Организм борется, и врачи настроены оптимистично - на выздоровление", - сказал собеседник агентства.