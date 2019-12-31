Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", и подтвердил, что находится в Ливане. Его заявление опубликовал телеканал CNBC.
Ранее французское Echos и британская Financial Times сообщили, что Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, прибыл в Бейрут. Японское агентство Киодо сообщало, что он мог уехать из Японии без разрешения.
"Сейчас я в Ливане и не стану заложником фальсифицированной судебной системы Японии, где вина заранее предполагается, широко распространена дискриминация, а основные права человека не соблюдаются", - говорится в тексте.
Гон подчеркнул, что не "скрывается от правосудия", а бежит от "несправедливости и политического преследования".
"Теперь я могу, наконец, свободно общаться со средствами массовой информации, и начну это делать со следующей недели", - добавил бывший руководитель концерна.