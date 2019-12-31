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2019-12-31T06:46+0300
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Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
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РИА Новости

Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"

06:46 31.12.2019
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© AFP 2019 / Behrouz MehriНовости о бывшем главе концерна Nissan Карлосе Гоне на телеэкране в Токио, Япония
Новости о бывшем главе концерна Nissan Карлосе Гоне на телеэкране в Токио, Япония
© AFP 2019 / Behrouz Mehri
Новости о бывшем главе концерна Nissan Карлосе Гоне на телеэкране в Токио, Япония. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", и подтвердил, что находится в Ливане. Его заявление опубликовал телеканал CNBC.
Ранее французское Echos и британская Financial Times сообщили, что Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, прибыл в Бейрут. Японское агентство Киодо сообщало, что он мог уехать из Японии без разрешения.
"Сейчас я в Ливане и не стану заложником фальсифицированной судебной системы Японии, где вина заранее предполагается, широко распространена дискриминация, а основные права человека не соблюдаются", - говорится в тексте.
Гон подчеркнул, что не "скрывается от правосудия", а бежит от "несправедливости и политического преследования".
"Теперь я могу, наконец, свободно общаться со средствами массовой информации, и начну это делать со следующей недели", - добавил бывший руководитель концерна.
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Карлос ГонNissan MotorЯпонияЛиванВ мире
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